Feyyaz Uçar: Bana göre pozisyon net penaltı

Devre Arası programında A Spor yorumcusu Feyyaz Uçar, Galatasaray-Alanyaspor maçının ilk yarısını değerlendirdi. Uçar, Alanyaspor'un penaltı beklediği pozisyon için "Bana göre pozisyon net penaltı" ifadelerini kullandı.

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