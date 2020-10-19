19 Ekim 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray - Alanyaspor maçında tartışılan penaltı pozisyonu!

İşte Alanyaspor'un tartışılan penaltı pozisyonu!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 19.10.2020 Giriş Tarihi: 19.10.2020

'in 5. haftasında oynanan -Aytemiz mücadelesinde çok tartışılacak bir pozisyon yaşandı. Konuk takımda Babacar'ın ceza sahası içinde yaptığı vuruş sarı-kırmızılılarda Saracchi'ye çarpıp kornere çıktı. ekibi bu pozisyonun ardından yoğun itirazda bulundu. İşte o pozisyon...

ile 'un karşı karşıya geldiği maçta tartışılan bir pozisyon yaşandı.

Mücadelenin 38. dakikasında Alanyaspor hücumunda Babacar'ın ceza sahasının sağ çaprazından çektiği şut Saracchi'ye çarpıp kornere gitti. Ceza alanında Marcelo Saracchi'ye çarpan top sonrasında deplasman ekibi penaltı itirazında bulundu ancak maçın hakemi Tugay Kaan Numanoğlu oyunu devam ettirdi.

VAR odasında yapılan incelemenin ardından da karar değişmedi ve oyun devam etti.



Görüntü BeIN Sports'dan alınmıştır.

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