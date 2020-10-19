Galatasaray - Alanyaspor maçında tartışılan penaltı pozisyonu!

Süper Lig'in 5. haftasında oynanan Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde çok tartışılacak bir pozisyon yaşandı. Konuk takımda Babacar'ın ceza sahası içinde yaptığı vuruş sarı-kırmızılılarda Saracchi'ye çarpıp kornere çıktı. Akdeniz ekibi bu pozisyonun ardından yoğun itirazda bulundu. İşte o pozisyon...

Galatasaray ile Alanyaspor'un karşı karşıya geldiği maçta tartışılan bir pozisyon yaşandı.

Mücadelenin 38. dakikasında Alanyaspor hücumunda Babacar'ın ceza sahasının sağ çaprazından çektiği şut Saracchi'ye çarpıp kornere gitti. Ceza alanında Marcelo Saracchi'ye çarpan top sonrasında deplasman ekibi penaltı itirazında bulundu ancak maçın hakemi Tugay Kaan Numanoğlu oyunu devam ettirdi.

VAR odasında yapılan incelemenin ardından da karar değişmedi ve oyun devam etti.







Görüntü BeIN Sports'dan alınmıştır.

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