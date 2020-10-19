19 Ekim 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray'da Etebo BB Erzurumspor maçında yok! Kırmızı kart...

G.Saraylı yıldız Erzurum maçında yok!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 19.10.2020

Süper Lig'in 5. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayan Galatasaray'da, Etebo ilk yarının uzatma dakikalarında ikinci sarıdan görerek takımını 10 kişi bıraktı. Nijeryalı yıldız, ligin 6. haftasında oynanacak BB Erzurumspor maçında cezalı duruma düştü.

Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda Alanyaspor'u konuk etti. Sarı-kırmızılılarda maça 11'de başlayan Oghenekaro Etebo, 45+2. dakikada ikinci sarı kartın ardından görerek takımını 10 kişi bıraktı.

ERZURUM MAÇINDA YOK!

Yaptığı hata sonrası rakibini faulle durduran ve kırmızı kart gören Nijeryalı orta saha oyuncusu, cezalı duruma düştü. Etebo, Süper Lig'in 6. haftasında 24 Ekim'de oynanacak BB Erzurumspor maçında forma giyemeyecek.

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