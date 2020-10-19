Galatasaray'da Etebo BB Erzurumspor maçında yok! Kırmızı kart...

Süper Lig'in 5. haftasında oynanan Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde çok tartışılacak bir pozisyon yaşandı. Konuk takımda Babacar'ın ceza sahası içinde yaptığı vuruş sarı-kırmızılılarda Saracchi'ye çarpıp kornere çıktı. Akdeniz ekibi bu pozisyonun ardından yoğun itirazda bulundu. İşte o pozisyon...