14 Haziran 2020, Pazar

SÜPER LİG

Çaykur Rizespor 2-0 Galatasaray l MAÇ SONUCU

Rize'den G.Saray'a çelme
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 14.06.2020 Giriş Tarihi: 14.06.2020

Corona virüsü salgını sebebiyle ertelenen Süper Lig bu hafta yeniden başladı. Süper Lig'in 27. haftasında ile karşı karşıya geldi. Şampiyonluk mücadelesinde en kritik maçlardan birine çıkan sarı kırmızılı ekip, deplasmanda Çaykur Rizespor'a 2-0 mağlup oldu.

Süper Lig'in 27. haftasında son iki yılın şampiyonu , zirve takibinin sürdürmek için deplasmanda ile karşılaştı. Sarı-kırmızılı ekip sahadan 2-0 mağlup ayrıldı.

Çaykur Rizespor'un gollerini 42. dakikada Skoda, 53. dakikada Tunay Torun kaydetti. Hakeme itirazlarını sürdüren Adem Büyük, 89. dakikada ikinci sarı karttan oyun dışında kaldı.

11'LER

Rizespor: Tarık, Moroziuk, Fernandes, Talbi, Mejnak, Vetrih, Diomande, Tunay, Garmash, Samudio, Skoda.

Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Ahmet Çalık, Saracchi, Lemina, Seri, Ömer, Feghouli, Onyekuru, Falcao

Son dakika: Galatasaray'da Fernando Muslera sakatlandı


RİZESPOR'DA KALE TARIK ÇETİN'E EMANET

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü , milli kaleci Gökhan Akkan'ın yerine Tarık Çetin'i Galatasaray karşısında görevlendirdi.

Tarık, ligin ilk yarısında deplasmanda oynanan Galatasaray karşılaşmasında da kaleyi korumuştu.

Devre arasında kadroya dahil edilen Tunay Torun ise ilk kez yeşil-mavili forma ile başlangıç kadrosunda yer aldı.

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