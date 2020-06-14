Çaykur Rizespor 2-0 Galatasaray l MAÇ SONUCU
Corona virüsü salgını sebebiyle ertelenen Süper Lig bu hafta yeniden başladı. Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Şampiyonluk mücadelesinde en kritik maçlardan birine çıkan sarı kırmızılı ekip, deplasmanda Çaykur Rizespor'a 2-0 mağlup oldu.
Süper Lig'in 27. haftasında son iki yılın şampiyonu Galatasaray, zirve takibinin sürdürmek için deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaştı. Sarı-kırmızılı ekip sahadan 2-0 mağlup ayrıldı.
Çaykur Rizespor'un gollerini 42. dakikada Skoda, 53. dakikada Tunay Torun kaydetti. Hakeme itirazlarını sürdüren Adem Büyük, 89. dakikada ikinci sarı karttan oyun dışında kaldı.
11'LER
Rizespor: Tarık, Moroziuk, Fernandes, Talbi, Mejnak, Vetrih, Diomande, Tunay, Garmash, Samudio, Skoda.
Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Ahmet Çalık, Saracchi, Lemina, Seri, Ömer, Feghouli, Onyekuru, Falcao
RİZESPOR'DA KALE TARIK ÇETİN'E EMANET
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Ünal Karaman, milli kaleci Gökhan Akkan'ın yerine Tarık Çetin'i Galatasaray karşısında görevlendirdi.
Tarık, ligin ilk yarısında deplasmanda oynanan Galatasaray karşılaşmasında da kaleyi korumuştu.
Devre arasında kadroya dahil edilen Tunay Torun ise ilk kez yeşil-mavili forma ile başlangıç kadrosunda yer aldı.
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