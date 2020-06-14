14 Haziran 2020, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray'ın Rize kabusu! Emre Akbaba'nın ardından...

G.Saray'ın Rize kabusu! Emre Akbaba'nın ardından...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 14.06.2020 Giriş Tarihi: 14.06.2020

Galatasaray'ın karşısındaki şanssızlığı sürüyor. Geçtiğimiz sezon aynı statta Emre Akbaba'yı sakatlığa kurban veren sarı-kırmızılılarda da takım arkadaşıyla aynı sakatlığı yaşadı. Bacağında iki kırık bulunan Uruguaylı file bekçisinin sahalardan 6 ay uzak kalması bekleniyor.

Galatasaray'da şoku yaşanıyor. Sarı-kırmızılı takım Süper Lig'in 27. haftasında 'la deplasmanda karşı karşıya geldi. Mücadelenin 15. dakikasında Uruguaylı file bekçisi, Karadeniz ekibinin santrforu Skoda ile çarpıştı ve yerde kaldı. Talihsiz bir sakatlık yaşayan Fernando Muslera sahayı ambulansla terk etti. Muslera'nın yerine Okan Kocuk oyuna dahil oldu.

Galatasaray'da Muslera'dan sonra Florin Andone de sakatlanarak oyundan çıktı.

EMRE AKBABA DA RİZE'DE SAKATLANMIŞTI

11 Mayıs 2019'da Süper Lig'in 32. hafta maçının 60. dakikasında Emre Akbaba da Çaykur Didi Stadyumu'nda aynı şekilde sakatlanmıştı.

Galatasaray'da Fernando Muslera sezonu kapattı!

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