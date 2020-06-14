Galatasaray'ın Rize kabusu! Emre Akbaba'nın ardından...
Galatasaray'ın Çaykur Rizespor karşısındaki şanssızlığı sürüyor. Geçtiğimiz sezon aynı statta Emre Akbaba'yı sakatlığa kurban veren sarı-kırmızılılarda Fernando Muslera da takım arkadaşıyla aynı sakatlığı yaşadı. Bacağında iki kırık bulunan Uruguaylı file bekçisinin sahalardan 6 ay uzak kalması bekleniyor.
Galatasaray'da Fernando Muslera şoku yaşanıyor. Sarı-kırmızılı takım Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor'la deplasmanda karşı karşıya geldi. Mücadelenin 15. dakikasında Uruguaylı file bekçisi, Karadeniz ekibinin santrforu Skoda ile çarpıştı ve yerde kaldı. Talihsiz bir sakatlık yaşayan Fernando Muslera sahayı ambulansla terk etti. Muslera'nın yerine Okan Kocuk oyuna dahil oldu.
Galatasaray'da Muslera'dan sonra Florin Andone de sakatlanarak oyundan çıktı.
EMRE AKBABA DA RİZE'DE SAKATLANMIŞTI
11 Mayıs 2019'da Süper Lig'in 32. hafta maçının 60. dakikasında Emre Akbaba da Çaykur Didi Stadyumu'nda aynı şekilde sakatlanmıştı.
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