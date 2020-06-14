Gençlerbirliği 2-1 Konyaspor | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 27. haftasında Gençlerbirliği, sahasında İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 mağlup etti.. Ev sahibi takımın golleri 59. dakikada Sio ve 83. dakikada Berat'tan gelirken, konuk ekibin golü 62. dakikada Jevtovic'ten geldi.

Süper Lig'in 27. haftasında Gençlerbirliği ile İttifak Holding Konyaspor, Eryaman Stadı'nda karşı karşıya geldi. Küme düşme hattını yakından ilgilendiren mücadelede ev sahibi takım, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılarak rahat bir nefes aldı.

Başkent ekibinin gollerini 59. dakikada Giovanni Sio ve 83. dakikada Berat Özdemir kaydederken, Konya temsilcisinin tek golü 62. dakikada Marko Jevtovic'ten geldi.

Gençlerbirliği bu sonuçla puanının 31'e çıkararak 12. sıraya yükseldi. Bu sezonki 11. yenilgisini alan Konyaspor ise 26 puanla 14. sırada kaldı.

Süper Lig'in 28. haftasında Gençlerbirliği, 20 Haziran Cumartesi günü saat 18.30'da Hes Kablo Kayserispor deplasmanına konuk olacak. İttifak Holding Konyaspor ise 21 Haziran Pazar günü saat 21.00'de Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak.

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