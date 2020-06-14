Türkiye'de transfer dönemi ne zaman başlayacak?
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını sebebiyle tüm dünyada spor organizasyonları durmuş ve ligler ertelenmişti. Liglerin bitiş tarihinin ertelenmesiyle birlikte transfer dönemi de ertelendi. Corona virüsü sonrası birçok lig yeniden futbola döndü. Peki, Türkiye'de transfer dönemi ne zaman başlayacak?
Corona virüsü salgını birçok dalda olduğu gibi futbolda da kupa ve liglerin ertelenmesine, hatta iptal edilmesine sebep oldu. Birçok lig geri dönme kararı aldı. Liglerin bitiş tarihinin uzamasıyla birlikte transfer sezonunun açılma süresi de uzadı.
FIFA'DAN TRANSFER KOLAYLIĞI AÇIKLAMASI GELMİŞTİ!
FIFA yaptığı toplantı sonrası, corona virüsü nedeniyle futbolcuların zora düşmemesi (takımsız kalmamaları) için bir sezonda 3 farklı takımda oynama izni verildi. Daha önce bu rakam 2 ile sınırlıydı. FIFA ayrıca, liglerin yaz aylarına ertelenmesi nedeniyle transfer sürecinde sıkıntı yaşamamaları için kulüplere de esneklik sağladı. Mevcut sezon tamamlanmadan başlatılabilmesi konusunda ulusal futbol federasyonlarına izin verileceği belirtildi.
TÜRKİYE'DE TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Corona virüsü sonrası Süper Lig, diğer birçok lig gibi futbola geri döndü. Planlanan süre içerisinde lig tamamlanırsa, Türkiye'de transfer dönemi 1 Temmuz'da başlayacak ve 22 Eylül'de sona erecek. FIFA'nın açıklamasında yer alan tarihler şu şekilde;
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