15 Haziran 2020, Pazartesi

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Fernando Muslera Trabzon Havalimanı'na böyle getirildi! İşte o anlar

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, Süper Lig'in 27. haftasında oynanan Çaykur Rizespor maçında sakatlanarak ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Bacağında iki kırık tespit edilen tecrübeli eldiven, İstanbul'a götürülmek üzere Trabzon Havalimanı'na getirildi.
15.06.2020
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