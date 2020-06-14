15 Haziran 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray'dan Muslera ve Andone açıklaması

G.Saray'dan Muslera ve Andone açıklaması
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 15.06.2020 Giriş Tarihi: 15.06.2020

, maçında sakatlanan ve Andone hakkında açıklamada bulundu.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle;

maçında girdiği ikili mücadele sonrası sağ tibia ve fibulasında kırık oluşan oyuncumuz 'nın bugün yapılacak tetkikleri sonrası ameliyatı planlanacaktır.

Aldığı darbe nedeniyle sağ dizinde ileri derecede esnemesi olan Florin Andone'nin ise ileri tetkikleri sonrası tedavisine başlanacaktır.

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