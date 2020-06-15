Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim'e şok sözler!

Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, deplasmanda Çaykur Rizespor'a 2-0 mağlup oldu. Mücadeleyi Takım Oyunu ekranlarında yorumlayan A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, "Galatasaray takımının 10 futbolcusu sahtekar oynadı. Bunun da sorumlusu Fatih Terim'dir. Fatih hoca bu sene başından beri formsuz, geçen yılların Fatih hocası yok." dedi.

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