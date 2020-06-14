14 Haziran 2020, Pazar

A SPOR GALERİ

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! Trabzonspor ve Galatasaray...

Süper Lig'de 27. hafta heyecanı bugün oynanan 3 karşılaşmayla devam etti. Günün açılış maçında Gençlerbirliği, İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. Gaziantep FK, kendi evinde konuk ettiği MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı. Günün kapanış mücadelesinde ise Galatasaray, Çaykur Rizespor'a 2-0 mağlup oldu. İşte Süper Lig'de güncel puan durumu...

Giriş Tarihi: 14.06.2020 23:13
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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! Trabzonspor ve Galatasaray...

Süper Lig'de heyecan 27. hafta karşılaşmalarıyla sürdü. Günün açılış mücadelesinde Gençlerbirliği, Konyaspor'u 2-1 mağlup etti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! Trabzonspor ve Galatasaray...

Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda karşı karşıya gelen Gaziantep FK ile MKE Ankaragücü 1-1 berabere kaldı.

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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! Trabzonspor ve Galatasaray...

Günün kapanış maçında ise Galatasaray, Çaykur Rizespor'a 2-0 mağlup oldu.

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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! Trabzonspor ve Galatasaray...

İŞTE SÜPER LİG'DE GÜNCEL PUAN DURUMU

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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! Trabzonspor ve Galatasaray...

18- Kayserispor 22 PUAN

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