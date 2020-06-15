15 Haziran 2020, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Futbol camiasından Muslera'ya destek mesajları!

Süper Lig'in 27. haftasında oynanan Çaykur Rizespor - Galatasaray maçında talihsiz bir sakatlık yaşandı. Sarı-kırmızılıların başarılı file bekçisi Fernando Muslera, mücadelenin 15. dakikasında yaşadığı sakatlık nedeniyle ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bacağında iki kırık tespit edilen Uruguaylı kaleci sezonu kapatırken, birçok futbolcu ve kulüp, Muslera'ya geçmiş olsun mesajı gönderdi. İşte o paylaşımlar...

Giriş Tarihi: 15.06.2020 00:35 Güncelleme Tarihi: 15.06.2020 00:44
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Futbol camiasından Muslera'ya destek mesajları!

Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Didi Stadyumu'nda Rizespor ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmada şok bir sakatlık yaşandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Futbol camiasından Muslera'ya destek mesajları!

Maçın 15. dakikasında yaşanan bir pozisyonun ardından sarı-kırmızılı kaleci Fernando Muslera, sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

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Futbol camiasından Muslera'ya destek mesajları!

Yaşanan sakatlığın ardından futbol camiası başta olmak üzere birçok takımın taraftarından Uruguaylı yıldıza destek mesajı yağdı.

İŞTE O MESAJLAR

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Futbol camiasından Muslera'ya destek mesajları!
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Futbol camiasından Muslera'ya destek mesajları!
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