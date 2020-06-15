Futbol camiasından Muslera'ya destek mesajları!

Süper Lig'in 27. haftasında oynanan Çaykur Rizespor - Galatasaray maçında talihsiz bir sakatlık yaşandı. Sarı-kırmızılıların başarılı file bekçisi Fernando Muslera, mücadelenin 15. dakikasında yaşadığı sakatlık nedeniyle ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bacağında iki kırık tespit edilen Uruguaylı kaleci sezonu kapatırken, birçok futbolcu ve kulüp, Muslera'ya geçmiş olsun mesajı gönderdi. İşte o paylaşımlar...