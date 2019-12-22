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SİVASSPOR

Mecnun Otyakmaz: “Pato haberleri doğru değil”

Mecnun Otyakmaz'dan Pato sorusuna yanıt!
SİVASSPOR
Güncelleme Tarihi: 22.12.2019 Giriş Tarihi: 22.12.2019

DG Kulübü Başkanı , Brezilyalı golcü 'nun transfer edileceği ile ilgili çıkan haberleri yalanlayarak, “Sosyal ve görsel medyada bize yazılan Pato haberleri doğru değil. Pato’nun maliyetini Türkiye’de karşılayacak kulüp yok. Güldürmeyin beni” dedi.

Kulübü Başkanı , Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu. Otyakmaz, son dakikada alınan 1 puanın kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek, "İdeal kadromuzdan eksik oyuncularla çıktığımız zorlu Gençlerbirliği deplasmanından son dakikada bulduğumuz golle 1 puan almamız bizleri memnun etti. bugün burada hem bürokrasi hem de taraftar olarak üst düzeyde buradaydı. Hemşehrilerimizi buradan üzgün göndermediğimiz için mutluyuz. Dolu tribünler önünde takımımız çok daha iyi oynuyor. İlk yarının son müsabakası olan Göztepe maçında yine tribünlerimizi dolu görmek istiyoruz" dedi.

Rıza Çalımbay'dan Pato açıklaması


"GÜLDÜRMEYİN BENİ"
Otyakmaz, son olarak Brezilyalı golcü Alexandre ile ilgili yöneltilen soruya, "Sosyal ve görsel medyada bize yazılan Pato haberleri doğru değil. Pato'nun maliyetini Türkiye'de karşılayacak kulüp yok. Güldürmeyin beni" cevabını verdi.

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