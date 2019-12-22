Rıza Çalımbay'dan Pato açıklaması

Süper Lig'de 16. hafta mücadelesinde Hamza Hamzaoğlu'nun takımı Gençlerbirliği ile Rıza Çalımbay'ın çalıştırdığı Demir Grup Sivasspor kozlarını paylaştı. Mücadele Sivasspor'un son dakikada attığı golle 2-2 sona ererken, teknik direktör Rıza Çalımbay, maçın ardından değerlendirmelerde bulundu. Takımın gündeminde olduğu iddia edilen Alexandre Pato sorusunu da yanıtladı.

Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, Gençlerbirliği maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"SAKAT SAKAT OYNAYANLAR VAR"

beIN SPORTS'a konuşan Rıza Çalımbay, "Bu maça final gözüyle bakıyorduk ama sakatlıklarımız vardı, Fernando da sakatlandı hep üst üste geldi. Yemememiz gereken golleri yedik, her türlü riski aldık. Galibiyet kadar önemli 1 puan aldık. Arkadaşlarımız hiçbir zaman teslim olmadı. Asıl final Göztepe maçı olacak. Yorgun olan, sakat sakat oynayan arkadaşlarımız var" dedi

PATO SORUSUNA CEVAP VERDİ

Transfer yapmaları gerektiğini söyleyen Rıza Çalımbay, "Kesinlikle 3-4 transfer lazım bize. İkinci yarı lig asıl o zaman başlayacak. Yönetimimizle konuştuk nereye ihtiyacımız varsa bakacağız ama üst düzey olmayacak, dengeler bozulmayacak" sözlerini kullanırken, "Pato, Sivasspor'a geliyor mu?" sorusuna ise, "Şu anda kimse yok, bu hafta oturup bakacağız" sözleriyle yanıtladı.