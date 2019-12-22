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SİVASSPOR

Rıza Çalımbay'dan Pato açıklaması

Çalımbay'dan Pato açıklaması
SİVASSPOR
Güncelleme Tarihi: 22.12.2019 Giriş Tarihi: 22.12.2019

'de 16. hafta mücadelesinde Hamza Hamzaoğlu'nun takımı Gençlerbirliği ile 'ın çalıştırdığı Demir Grup kozlarını paylaştı. Mücadele Sivasspor'un son dakikada attığı golle 2-2 sona ererken, Rıza Çalımbay, maçın ardından değerlendirmelerde bulundu. Takımın gündeminde olduğu iddia edilen Alexandre sorusunu da yanıtladı.

'da , Gençlerbirliği maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"SAKAT SAKAT OYNAYANLAR VAR"

beIN SPORTS'a konuşan Rıza Çalımbay, "Bu maça final gözüyle bakıyorduk ama sakatlıklarımız vardı, Fernando da sakatlandı hep üst üste geldi. Yemememiz gereken golleri yedik, her türlü riski aldık. Galibiyet kadar önemli 1 puan aldık. Arkadaşlarımız hiçbir zaman teslim olmadı. Asıl final Göztepe maçı olacak. Yorgun olan, sakat sakat oynayan arkadaşlarımız var" dedi

PATO SORUSUNA CEVAP VERDİ

yapmaları gerektiğini söyleyen Rıza Çalımbay, "Kesinlikle 3-4 transfer lazım bize. İkinci yarı lig asıl o zaman başlayacak. Yönetimimizle konuştuk nereye ihtiyacımız varsa bakacağız ama üst düzey olmayacak, dengeler bozulmayacak" sözlerini kullanırken, ", Sivasspor'a geliyor mu?" sorusuna ise, "Şu anda kimse yok, bu hafta oturup bakacağız" sözleriyle yanıtladı.

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