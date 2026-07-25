Fenerbahçe, Hırvat eldiven Dominik Livakovic ile ilgili basında çıkan haberleri yalanladı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe, yayınlamış olduğu bir açıklama ile dikkat çekti. Sarı-lacivertli kulüp, Dominik Livakovic için Dinamo Zagreb ve Olympiakos kulüplerinden basına yansıyan miktarlarda teklifler gelmediğini açıkladı. İşte o ifadeler...

"GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

"Geçtiğimiz sezonu Girona ve Dinamo Zagreb'de kiralık olarak geçiren futbolcumuz Dominik Livakovic için basına yansıyan transfer haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. İddia edildiği gibi Dinamo Zagreb ve Olympiakos kulüplerinden, haberlerde belirtilen rakamlarda Kulübümüze ulaşmış herhangi bir resmi teklif bulunmamaktadır."