MAÇ SONUCU | Gençlerbirliği 2-2 Demir Grup Sivasspor

Süper Lig'in 16. haftasında lider Demir Grup Sivasspor deplasmanda Başkent ekibi Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmada Sivasspor 24. dakikada Arouna Kone'nin attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci yarı ataklarını sıklaştıran Gençlerbirliği, 56. dakikada Stancu ve 58. dakikada Ayite'nin bulduğu gollerle 2-1 öne geçti. Sivasspor, Yatabare'nin 90+7'de attığı golle son saniyelerde bir puanı kurtardı.

Sivasspor, bu beraberlikle 34 puana yükselirken, Gençlerbirliği 18 puana yükseldi.

SİVASSPOR'A DEPLASMAN YARAMIYOR!

Süper Lig'de en son 8. hafta Galatasaray deplasmanında 3-2'lik skorla yenilen Sivasspor, Gençlerbirliği karşısında aldığı beraberlikle 7 maçlık galibiyet serisi de sonlaşmış oldu. Sivasspor daha önce Çaykur Rizespor ve Galatasaray deplasmanlarından mağlup ayrılmıştı. Yiğidolar, ligde aldığı 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetini deplasmanlarda aldı.

Demir Grup Sivasspor berabere kalmasına rağmen ilk devreyi lider bitirmeyi garantiledi.

HAMZA HAMZAOĞLU'YLA RİTİM BULDULAR!

Gençlerbirliği teknik direktör Hamzaoğlu ile anlaştıktan sonra ligde çıktığı 7 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak yükselişe geçti

YATABARE 6, KONE 4'ÜNCÜ GOLÜNÜ ATTI

Sivasspor'da forvet oyuncusu Mustapha Yatabare, Gençlerbirliği ağlarını havalandırarak ligdeki 6. golüne imza attı.

Karşılaşmanın 90+7. dakikasında Yatabare'nin skoru 2-2'ye getiren golünün ardından Sivassporlu taraftarların bulunduğu misafir tribünde büyük sevinç yaşandı. Sivasspor'un golcü oyuncusu Arouna Kone de Ankara deplasmanında attığı golle gol sayısını 4'e yükseltti.

Öte yandan Sivas ekibinde 21 yaş altı takımından sezon öncesi kadroya dahil olan Volkan Eğri, Süper Lig'de ilk kez forma şansı buldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un ceza yayının sol tarafından yaptığı vuruşta top kaleci Ertaç'ta kaldı.

24. dakikada Erdoğan'ın ara pasında ceza sahası içi sağ tarafında meşin yuvarlağı önünde bulan Yatabare'nin uzak direğe yaptığı ortada Kone, topu ağlara gönderdi. 0-1

33. dakikada hızlı gelişen Sivasspor atağında Mert Hakan'ın pasıyla ceza yayında topla buluşan Hakan Arslan'ın sert vuruşunu kaleci Ertaç kornere çeldi.

43. dakikada orta saha yakınlarından kullanılan serbest vuruşta top, ceza sahasında Yasin Pehlivan'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun pasında Sefa Yılmaz'ın gelişine vuruşunu kaleci Samassa çizgiden çıkarttı.

56. dakikada Gençlerbirliği, Stancu ile beraberlik golünü buldu. Toure'nin uzun pasında ceza sahasının sağında topla buluşan Sefa Yılmaz'ın pasında Stancu, arka direkte meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1

58. dakikada başkent ekibi 2-1 öne geçti. Sol kanattan ceza sahasına giren Ayite, topu altıpasa doğru gönderdi. Ceza sahasında oluşan karambolde topu penaltı noktası civarında önünde bulan Ayite'nin şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. Yardımcı hakemin ofsayt gerekçesiyle bayrağını kaldırdığı pozisyonda, filelere giden top VAR incelemesinin ardından gol değeri kazandı.

63. dakikada Ayite'nin sağdan ortasında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Stancu'nun vuruşunda kaleci Samassa gole izin vermedi.

74. dakikada ceza sahası sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Stancu'nun yerden şutunda Samassa topu kornere çeldi.

90+7. dakikada konuk ekip durumu 2-2 yaptı. Mert Hakan Yandaş'ın kullandığı köşe vuruşunda Yatabara, ceza sahasında röveşatayla topu ağlara gönderdi.