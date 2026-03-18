Fink ve Samsunpor Takım Kaptanı Zeki Yavru, maçın oynanacağı Madrid Vallecas Stadı'nda düzenlediği basın toplantısında, değerlendirmelerde bulundu.

Alman teknik adam, uzun zamandır futbolun içinde olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu tür maçlardan sonra her şey mümkün olduğuna inanıyorum. Biz buraya maçı kaybetmeye değil maçı kazanmaya geldik. Tabii skor ne olur bilmiyorum. İlk dakikalarda bulabileceğimiz golden sonra maç sürpriz sonuçlara açık olacaktır.

İlk maçta bizim yapmış olduğumuz hatalardan dolayı maçı kaybettik. Ama bu seviyelerde ligde her hangi bir zayıf takım yok. Biz de zayıf takım değiliz. Rakibimizde iyi bir takım, hatta kendi liginde baskı şiddetlerinde, koşularda belki liglerinde en iyi istatistiklere sahipler. Elbette her şey mümkün. Kesinlikle zor olacaktır. Kendi evimizde 3-1 yenilgi aldık. tabii kendimizi inanıyoruz. Bizimde kendi gücümüz var. Turu geçmekle alakalı pozitif olduğumu söyleyebilirim."

Yarın kazanmak için sahaya çıkacaklarına işaret eden Fink, "Rayo Vallecano ile ilk maçta oynadığımız karşılaşmada rakibimiz bizden iyi değildi, sadece bizim hatalarımızdan dolayı kaybettik. Rakibimizde sonuçta olgun ve tecrübeli oyuncu kadrosuna sahip.Tabii bende kendi takımıma güveniyorum. Onlara göstermiş olduğum taktiksel çalışmaları çok hızlı bir şekilde öğreniyorlar. Ezber oyun becerilerimizi de her geçen gün de geliştiriyoruz. Yarın küçük bir mucizeye ihtiyacımız olacak, bunu da gerçekleştireceğimize inanıyorum. Rakibimiz ilk maçı 3-1 kazandı ama kendi evlerinde çok rahat bir karşılaşmaya çıkacakları anlamına gelmez. Mümkünse ilk dakikalarda gol bulmaya çalışacağız." diye konuştu.

Emre Kılınç ve Tanguy Coulibaly'in yarın 50 veya 60 dakika oynamasının mümkün olabileceğini dikkat çeken Fink, şunları kaydetti:

"Ona göre bir karar vermem gerecek. Kolay değil çok uzun bir sakatlık dönemi anlattılar. Onun için hazır oldukları anlamına gelmez. Onları sakatlıkları atlatıp takıma dönmeleri çok önemli. Onları da risk etmek istemiyoruz. Çünkü Türkiye Kupası'nda 3 karşılaşma oynayacağız ve bu kupada iyi derece elde edersek gelecek yıl yine Avrupa'ya gitmeyi garantilemiş olacağız.O yüzden onları riske etmek çok istemiyorum. O yüzden kanat oyuncumuz olmaması sebebiyle Holse'yi kanat oyuncusu olarak oynatıyorum. Rayo Vallecano çok iyi takım, belki bu şampiyonayı da kazanabilirler."

"İNŞALLAH BURADAN ÇİFTTE BAYRAMLA TÜRKİYE'YE DÖNERİZ"

Tücrebeli oyuncu Zeki Yavru ise ilk maçta korakor mücadele ettiklerini sadece basit hatalarla yedikleri goller nedeniyle yenildiklerini anlattı.

Takımın hatalarından ders çıkardığına dikkat çeken Yavru, "Belki erken bulabileceğimiz bir gol burada atmosferi bambaşka boyuta çevirebilir. İnşallah buradan çiftte bayramla Türkiye'ye döneriz. İlk maçta yaptığımız hatalardan ders çıkardık. Erken bulabileceğimiz bir gol farklı bir havaya sokabilir bizi. Buradan zaferle dönebilmek için neler yapabileceğimizi göreceğiz. Bizim işimizin gerçeği eleştiriler. 15 yıldır Türkiye'de üst düzey futbol oynuyorum. Burada eleştiri de oldu övgü de oldu. Sakatlığım konusunda gece gündüz tedavi oldum. Nerede nasıl davranacağımı bilen biriyim. Ağrılarım vardı, hocamız 30 dakika görev verdi ben çıktım oynadım. Yarın da hocamız görev verirse elimden gelenin en iyisini vermeye çalışacağım. Hiç bir zaman ben sorumluluktan kaçmadım. Yine kaçmayacağım. " diye konuştu.