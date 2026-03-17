Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot ve futbolcu Andrew Robertson, Galatasaray ile oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçı öncesi açıklama yapıyor.

İŞTE O AÇIKLAMALAR

Andrew Robertson: Yarın akşam çeyrek finale kalmak için bir şansımız var. Vazgeçmeyeceğiz ve denemeye devam edeceğiz. Bu sezonu tersine çevirmenin tek yolu bu.

"HİÇ KAYGILANMIYORUM"

En hayal kırıklığına uğradığımız şey, taraftarımızı üzmekti. Anfield'da işimizi yapıyorduk ve insanları mutlu ediyorduk. İnsanlar evlerine mutlu göndermek istiyorduk, pazar günü mutlu dönmediler. Yarın akşam için hiç kaygılanmıyorum. Anfield ışıkları altında özel bir akşam olacak. Geçmişte harika geceler yaşadık. Yarın onların bizi desteklemesini sağlayacak, heyecanlanacakları bir performans sergilemek zorundayız.

"KUPAYI KAZANMAMIZ GEREKİYOR"

Şampiyonlar Ligi'ne devam etme şansımız var. Hedefimiz tur atlamak. Yarına odaklandık. Çok büyük bir maç. Elimizden gelen her şeyi yapmamız ve çeyrek finale kalmamız gerekiyor. Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmamız gerekiyor. Bu takım bunu istiyor. Şampiyonlar Ligi'nde hep iyi oldu bu kulüp.

"BÜYÜK BİR MAÇ OLACAK"

Şampiyonlar Ligi her zaman önemli oldu bizim için. Geçen sezon da bunu ortaya koyduk. Birazcık Premier Lig'de öndeydik, şampiyon konumundaydık. Bu sezon elimizde bu yok. Çeyrek finale kalmalıyız. Geçen haftaki maçta bunu gösteremedik, sahada ortaya koyamadık, bunu biliyoruz. Büyük bir maç olacak. Çeyrek finale kalacağımıza inanıyoruz. Sabırsızlıkla bekliyoruz. Bize kalmış çok iyi performans ortaya koymak. Umarım taraftarlarımızı eve mutlu göndereceğiz.

"ÜZERİMİZDE ÇOK BASKI VAR"

Geçen sezon zorluklarla karşılaşmadık. Daha düz bir yol yürüdük. Bu sezon inişler çıkışlar yaşıyoruz, bu gerçek. Daha sakin kalmalıyız. Slot ve deneyimli yardımcıları, istikrarın neden olmadığını bulmaya çalıştı. Kendisi teknik direktörümüz ve sakin kalıyor. Hepimiz ona yardımcı olmaya çalışıyoruz. Hepimiz üzerinde çok fazla baskı var, çünkü sonuç ortaya koyamıyoruz. Sonuç ortaya çıkmayınca da işler daha zor oluyor. Hepimizin ayağa kalkıp, Liverpool'un çok daha iyi olduğunu ortaya koyması gerekiyor. Bunu bence başarabiliriz.

"İLK MAÇTA BU KONUDA GERİDE KALDIK"

Oyuncuların bazı durumlarına bakarsak, çok fazla hata yaptık. Tottenham kontrolü daha fazla aldı oyunda. Anfield'da herkesi tedirgin eden, üzen şey buydu. Anlayabiliyorum bunu. Bazı maçlarda 1. dakikadan itibaren hemen oyunun üzerinde durmadık. Yarın ilk dakikadan itibaren her anda kontrolü almalıyız. İlk maçta da geride kaldık bu konuda. Bir 90 dakika daha var. Oyuna odaklanacağız. Belki penaltılara kadar gideceğiz ve her an motive olmalıyız.

"KULÜBE BAZI SALDIRILAR OLDU"

Sosyal medyada kulübe karşı bazı saldırılar oldu. Gittikçe arttı bu durum. Deneyimli kişiler olarak bunu gördük yıllarca. Genç oyuncular karşı böyle bir şeye aşina değiller. Maçların sonunda ne çok iyi ne çok kötü hissetmemelisiniz, genç oyuncular bunu öğrenmeli. Gençler, dışarıyı ve sesleri dikkate almamayı öğrenmeli. Liverpool'da hepimiz iyi oyuncularız ama bazen sahada iyi olmayabiliyoruz. Hakkınızda 99 iyi şey söylenir ama söylenen 1 tane kötü şey aklınızda kalır. Gençler bu tip şeyleri dikkate almamalı. Yaş aldıkça bu konuda daha iyi olacaklar.

"EN İYİ HALİMİZLE SAHAYA ÇIKMALIYIZ"

Deneyiminize dayanmanız gerekiyor. Bu tür bir durumda bulunmuş oyunculara güvenmek gerekiyor. Genç oyuncular için bu enerjiyi hissetmek kolay değil. Yarın akşam en iyi halimizle sahaya çıkmalıyız. Yeterince kalitemiz var tur atlamak için. Yarın maçı kazanmalıyız. Başlangıçta bu olmalı hedefimiz, inancımız. Bu sezon rakiplerle baş etmekte iyi değildik.

"İLK DEFA ANFIELD'DA OLACAKLAR"

Galatasaray'a bu sezon iki defa yenildik ama ilk defa Anfield'dalar. Bizim için iki maçta da zor bir atmosfer yaşadık. Ev sahibi olduğunuz maçlar farklıdır. Biz de bunu yarın göstereceğiz. Galatasaray güçlü bir takım, hücumda ve savunmada güçlüler, ortada da çok iyi çalışan bir ekip. Daha iyi olmak hedef. Bizim de kendi kadromuzdaki kaliteli oyuncularla bunu yapabiliriz. Goller bulabileceğimize ve kazanabileceğimize inanıyorum.

"ANTRENMANA KATILACAK DURUMDA DEĞİLDİ"

Arne Slot: Joe Gomez'in durumuna yarın karar vereceğiz. Antrenmana katılacak durumda değildi. Son maçtan sonra ağrıları oldu. Riske giremedik. O kadar üst üste geldi ki yarına biraz şüphede. Isak zaten müsait değil. Bugün görmüş olduğunuz, yeterince yakın geri dönüşü. Yarın da cumartesi de olmayacak.

"OYUNCULARIM SAVAŞMAYA HAZIR"

Çok zor. Galatasaray'a karşı iki defa oynadık ve iki defa kaybettik. İlk defa evimizdeyiz. Taraftarımız bizi her zaman olduğu gibi destekleyecek. Tottenham maçında 1-1 olduktan sonra son ana kadar savaştık. Oyuncularım savaşmaya hazır. Diğer takımdan daha az şans yarattığımız çok az maç oldu. Oyuncularım bu yaklaşımı 1-1'den sonra da gösterdik.

"BUNA TAMAMEN HAZIRIM"

Hiçbir zaman hoş bir şey değildir hayal kırıklığına uğramak, taraftar açısından da. Ben de hayal kırıklığına uğradım. Teknik direktörün iyi ya da kötü zamanda sorumluluğu olur. Benimle mutlu değilse Liverpool taraftarı, çok fazla yanlış yapmışımdır. Biz yarın kazanmaya çalışacağız, buna tamamen hazırım.

"BİRKAÇ KARARIM HARİKA OLMAYABİLİR"

Belki birkaç kararım, harika kararlar değildi dönüp bakınca. Her zaman maçları kazanmak için yaptım bunu. Takımımı, diğer takımların önüne geçirmek istedim. Benim olduğum maçların yüzde 90'ında takımım, rakipten daha fazla gol pozisyonu üretti.

"GALATASARAY'IN KAZANMA SEBEBİ ÇOK İYİ OLMALARIYDI"

Bizim yarın bunu göstermemiz gerekiyor, deplasmanda ya da evde bir fark varsa yarın bunu göstereceğiz işte. Anfield'da çok daha güçlüyüz. Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya başarılı olduğumuz için kaldık. Real Madrid'i Anfield'da yendik örneğin. Burada olmayı, çeyrek finale kalmayı da hak ettiğimize inanıyorum. Kendi sahalarında olması değil Galatasaray'ın iki maçı kazanmasının nedeni, çok iyilerdi, sert maçlardı, ayrıntılar belirledi maçları. Çok fazla düşünerek ayrıntıları, çok daha iyi hazırlandık.

"1 DAKİKA BİLE YALNIZ HİSSETMEDİM"

You'll never walk alone çok güzel bir şarkı. Bize hep o ateşi veren bir şarkı. Benim amacım oyuncularımı en iyi şekilde maça hazırlamak. Büyük bir şansımız olmasını istiyorum yarınki maça. Büyük bir güçle çalıştık bu maça. Her zaman taraftarların desteğine ihtiyacımız var. Hiçbir zaman yalnız hissetmiyoruz, yarın da hissetmeyeceğiz. Bazen bu işte kaybolma hissi duyuyorsunuz bazen. Taraftarlar her zaman bizim için orada. Liverpool'da olduktan sonra 1 dakika bile yalnız hissetmedim.

"TABİİ Kİ BASKI HİSSEDİYORUM"

Tabii ki baskı hissediyorum, hepimiz hissediyoruz. Öyle bir işteyiz ki hep baskı olabilir. Harika bir tarihe sahip muhteşem bir kulüpteyiz. Çeyrek finale kalabileceğimize inanıyoruz. Üzerimizde baskı var. Biz bu baskıyı kucaklıyoruz ve Galatasaray maçını sabırsızlıkla bekliyoruz.

"HER TOP İÇİN MÜCADELE EDİYORLAR"

Galatasaray'a karşı gol atamadık. Penaltımız var diye düşündük ama VAR bunu reddetti. Bazen kullanamadığımız şanslar vardı. Bu Galatasaray'dan da kaynaklı, her top için mücadele eden bir takım. Avrupa'da çok iyi başarılar elde eden bir takım, taraftar desteğiyle birleşince iki defa böyle sonuca yol açtı. Çok iyi savunmacıları var ama Davinson yok. Bir takımın 11'den fazla iyi oyuncusu vardır. Gol atmalıyız, bunu biliyoruz ama kolay değil. Yarınki maçta tüm gücümüzü kullanacağız ve başaracağız.

"KOŞMAMIZ GEREKTİĞİNDE KOŞUYORUZ"

Konate çok fazla oynadı, iki gün dinlendi, ağrıları yok. Oynamaya hazır, 90 dakikadan da fazla oynayabilir yarın. Biz de Tottenham'a karşı top hakimiyetine sahiptik. Daha fazla şans üretmediler bizden. Gol atmalarını engelleyecek hamleler yapamadık. İlk yarıda çok iyiydik, şanslar da yarattık aslında. Skora da ulaştık. Koşmamız gerektiğinde koşuyoruz aslında. 5-6-7-8 maça bakınca, her zaman bir oyuncuyu buluyorum daha fazla koşması gerekirken koşmamış. Bunları oyunculara gösteriyoruz.