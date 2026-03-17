Saran, "Duran, çok yetenekli ama ben oyuncunun sadece yeteneğine bakmam. Takımdaki uyumuna bakarım. Duran, benim transfer edeceğim bir oyuncu değildi. Onunla başta konuştum. Çok kritik goller de attı. Yine de maalesef bir uyum sorunu vardı. Duran ile devam edecek olsaydık, takıma ihanet ederdik. Kendini takımın önünde görüyordu. En son 'Bükreş'e gitmeyeceğim.' demesi bardağı taşıran son damla oldu." ifadelerini kullandı.