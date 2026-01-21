UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 7. hafta heyecanı, RAMS Park’ta oynanan Galatasaray ile Atletico Madrid arasındaki kritik randevuyla doruğa çıkıyor. Okan Buruk yönetiminde ilk 24 hedefini sürdüren sarı-kırmızılılar, İspanyol rakibi karşısında sahadan avantajlı bir sonuçla ayrılmayı planlıyor. Turnuvada 3 galibiyet ve 3 mağlubiyetle yoluna devam eden Galatasaray, 12 puanlı Diego Simeone ekibine karşı hata payını minimumda tutmak istiyor.

GALATASARAY-ATLETICO MADRID MAÇI 11'LERİ

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Sane, Barış Alper, Osimhen

Atletico Madrid: Oblak, Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri, Simeone, Koke, Barrios, Almada, Sörloth, Alvarez

Galatasaray-Atletico Madrid maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

GALATASARAY-ATLETICO MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında oynanan Galatasaray-Atletico Madrid maçı 21 Ocak Çarşamba günü saat 20.45'te başladı.

GALATASARAY-ATLETICO MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?

RAMS Park'ta oynanan Galatasaray-Atletico Madrid maçı Tabii ve TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.

CİMBOM'DA HEDEF İLK 24

Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray, Atletico Madrid karşısında kritik bir mücadeleye çıkıyor. Oynadığı 6 karşılaşmada 9 puan toplayan sarı-kırmızılı ekip, İspanyol ekibine karşı alacağı puan ya da puanlarla ilk 24'e kalmayı garantilemeyi hedefliyor. RAMS Park'ta oynanan mücadelede hata yapmak istemeyen Cimbom, Şampiyonlar Ligi son hafta mücadelesinde ise Manchester City deplasmanına konuk olacak.

GÖZLER VICTOR OSIMHEN'DE

Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde attığı 6 golle takımının bu alanda en golcü ismi olarak yer alıyor. Şampiyonlar Ligi'nde krallık yarışında 9 golle zirvede Real Madrid'in Fransız futbolcusu Kylian Mbappe bulunurken, Osimhen de Manchester City'nin Norveçli futbolcusu Erling Haaland ile birlikte 6'şar golle takip ediyor. Sarı-kırmızılılarda Victor Osimhen'in dışında Yunus Akgün de 2 gol kaydetti.

GALATASARAY İLE ATLETICO MADRID ARASINDA 7. RANDEVU

Galatasaray ile Atletico Madrid, Avrupa kupalarında bugüne kadar 6 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar galibiyet alamazken, İspanyol takımı 4 defa kazandı. 2 maç da beraber sona erdi. Bu mücadelelerde Aslan 2, Madrid ekibi ise 8 gol attı. İki takım son olarak 25 Kasım 2015 tarihinde Şampiyonlar Ligi grup maçında İspanya'da karşılaştı ve Atletico Madrid, 2-0'lık skorla sahadan galip ayrıldı.

GALATASARAY-ATLETICO MADRID MAÇ KADROSUNDA ÖNEMLİ EKSİKLER

Galatasaray'da, Atletico Madrid maçı öncesinde Gabriel Sara ve Arda Ünyay'ın sakatlıkları bulunurken, Kazımcan Karataş da UEFA'ya verilen listede yer almadığı için kadroda olmadı. Sakatlığını atlatan Wilfried Singo ise kadroda yer almadı. Afrika Uluslar Kupası'ndan dönen Victor Osimhen de ilk 11'de başlıyor.

OKAN BURUK'UN AVRUPA KARNESİ

Okan Buruk, Galatasaray teknik direktörü olarak Avrupa kupalarında 32 maç oynadı. Buruk, Şampiyonlar Ligi grup ve elemelerde 20, Avrupa Ligi'nde de 12 olmak üzere oynadığı bu maçların 13'ünden galip ayrılırken, 11 kez ise yenildi. 8 müsabaka da berabere kaldı.

ATLETICO MADRID İSTATİSTİKLERİ

Atletico Madrid, La Liga'da bu sezon oynadığı 20 karşılaşmada 12 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 41 topladı ve averajla 4. sırada yer alıyor. Madrid ekibi, Şampiyonlar Ligi'nde ise Eintracht Frankfurt'u 5-1, Union Saint-Gilloise'yi 3-1, Inter'i 2-1 ve PSV'yi de 3-2'lik skorlarla mağlup ederken, Liverpool'a 3-2 ve Arsenal'e de 4-0 kaybetti.

İSPANYOLLARA KARŞI 35. MÜCADELE

Galatasaray, bugüne kadar İspanyol takımlarıyla 35 kez karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar bu mücadeleleri de Atletico Madrid, Athletic Bilbao, RCD Mallorca, Real Madrid, Deportivo de La Coruna, Barcelona, Real Sociedad ve Villarreal'e karşı oynadı. Cimbom geride kalan 35 maçta 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 20 mağlubiyet aldı.

AVRUPA KUPALARINDA 335. MAÇ

Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 334 maça çıktı. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 119 kez galip gelirken, 126 defa da mağlup oldu. 89 karşılaşma berabere sona erdi. Geride kalan mücadelelerde Cimbom rakip fileleri 459 kez havalandırırken, kalesinde 506 gol gördü.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 129. MÜSABAKA

UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde 128 karşılaşmaya çıkan Galatasaray, bu maçların 32'sini kazanırken, 65'ini ise kaybetti. 31 maç da berabere tamamlandı. Aslan attığı 130 gole karşı, kalesinde 218 gole engel olamadı.

GALATASARAY-ATLETICO MADRID MAÇI HAKEMİ

Galatasaray ile Atletico Madrid arasında oynanan karşılaşmayı Romanya Futbol Federasyonu'ndan Istvan Kovacs yönetiyor. Kovacs'ın yardımcılıklarını Mihai Marica ile Ferencz Tunyogi yapıyor. Mücadelenin dördüncü hakemi de Szabolcs Kovacs oldu. Maçta VAR'da Rob Dieperink, AVAR'da da Catalin Popa görev alıyor.