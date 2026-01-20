Avrupa futbolunun en prestijli turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta heyecanı, 20 Ocak Salı günü oynanan 9 müsabaka ile start verdi. Milli yıldızımız Arda Güler'in formasını terlettiği Real Madrid, sahasında Monaco'yu ağırlıyor. Premier Lig devi Arsenal'ı ağırlayacak olan Inter'de ise Hakan Çalhanoğlu, sakatlığı nedeniyle forma giyemiyor. İşte günün birbirinden heyecanlı maçları, ilk 11'leri ve canlı skor takipleri...
KAIRAT ALMATY-CLUB BRUGGE
Kairal Almaty, TSİ 18:30'da sahasında Club Brugge ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk 11'leri şu şekilde...
Kairat Almaty: Anarbekov, Mata, Kassabulat, Martynovich, Glazer, Tapalov, Sorokin, Jorginho, Mrynskiy, Edmilson, Gromyko
Club Brugge: Jackers, Ordonez, Forbs, Mechele, Sabbe, Vetlesen, Stankovic, Seys, Vermant, Vanaken, Diakhon
BODO/GLIMT-MANCHESTER CITY
Bodo/Glimt, TSİ 20:45'te Manchester City'yi ağırlıyor. Mücadelenin ilk 11'leri şu şekilde...
Bodo/Glimt: Güncellenecektir.
Manchester City: Güncellenecektir.
INTER-ARSENAL
Inter, TSİ 23:00'da sahasında Arsenal ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk 11'leri şu şekilde...
Inter: Güncellenecektir.
Arsenal: Güncellenecektir.
KOPENHAG-NAPOLI
Kopenhag, TSİ 23:00'da Serie A temsilcisi Napoli'yi ağırlıyor. Mücadelenin ilk 11'leri şu şekilde...
Kopenhag: Güncellenecektir.
Napoli: Güncellenecektir.
OLYMPIAKOS-BAYER LEVERKUSEN
Olympiakos, TSİ 23:00'da Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk 11'leri şu şekilde...
Olympiakos: Güncellenecektir.
Bayer Leverkusen: Güncellenecektir.
REAL MADRID-MONACO
Real Madrid, TSİ 23:00'da Monaco'yu konuk ediyor. Mücadelenin ilk 11'leri şu şekilde...
Real Madrid: Güncellenecektir.
Monaco: Güncellenecektir.
SPORTING-PSG
Sporting CP, TSİ 23:00'da turnuvanın son şampiyonu PSG'yi ağırlıyor. Mücadelenin ilk 11'leri şu şekilde...
Sporting: Güncellenecektir.
PSG: Güncellenecektir.
TOTTENHAM-BORUSSIA DORTMUND
Tottenham, TSİ 23:00'da Borussia Dortmund ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk 11'leri şu şekilde...
Tottenham: Güncellenecektir.
Borussia Dortmund: Güncellenecektir.
VILLARREAL-AJAX
Villarreal, TSİ 23:00'da evinde Ajax'ı konuk ediyor. Mücadelenin ilk 11'leri şu şekilde...
Villarreal: Güncellenecektir.
Ajax: Güncellenecektir.