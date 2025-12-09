Şampiyonlar Ligi’nde ilk 24 takım arasına girerek yoluna devam etmek isteyen temsilcimiz Galatasaray, kritik mücadelesinde Monaco deplasmanına çıkıyor. Futbolseverler ise “Monaco-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?” sorularına yanıt arıyor. Dev karşılaşmaya dair son dakika gelişmeleri, muhtemel 11’ler ve mücadelenin canlı anlatımı haberimizde yer alıyor.

Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24 takım arasına girmek için hayati önem taşıyan maçta bugün Monaco ile karşı karşıya geliyor. Sarı-Kırmızılı takımda bazı eksikler bulunsa da Okan Buruk'un öğrencileri üç puan için kenetlendi. Peki Monaco-Galatasaray maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve canlı olarak hangi kanalda yayınlanacak? Karşılaşmaya dair son dakika haberleri, takımların muhtemel 11'leri ve maçın anbean takip edilebileceği canlı anlatım tüm detaylarıyla sizlerle.

MONACO-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Monaco-Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı 9 Aralık Salı günü (bugün) oynanacak. Monaco-Galatasaray maçının canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.

MONACO-GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma TSİ ile 23:00'te başlayacak.

MONACO-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele, TRT 1 ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak. Monaco-Galatasaray maçının canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.

MUHTEMEL 11'LER

Monaco: Hradecky, Vanderson, Teze, Salisu, Henrique, Coulibaly, Camara, Akliouche, Minamino, Golovin, Biereth

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, İlkay, Sane, Sara, Barış, Osimhen

MONACO-GALATASARAY MAÇ ÖN İZLEMESİ

Maçın başından sonuna kadar oyunun kontrolünü elinde tutan Monaco, Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftasında Kıbrıs'ta bitime iki dakika kala kendi kalesine attığı golle bir kez daha büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Bu talihsiz sonuç, Prenslik ekibinin eleme aşamasına kalma umutlarını ciddi şekilde zora soktu. Monaco, kalan üç maç öncesinde averaj farkıyla üst sırada yer alsa da avantajını korumakta zorlanıyor.

Takım, turnuvadaki son üç grup maçında evinde yenilgi yüzü görmedi. Ancak Sebastien Pocognoli yönetimindeki Monaco, bu sezon Lig Aşaması'nda Stade Louis II'de henüz galibiyet alamadı. Buna rağmen Prenslik ekibi, son dört Şampiyonlar Ligi karşılaşmasından puan almayı başarırken, son 16 UEFA kulüp maçında yalnızca dört kez mağlup oldu.

Bu sezon iç sahada sadece iki resmi maç kaybeden Monaco, yine de kendi evinde oynadığı son üç maçın ikisini kaybederek bu sınava çıkacak. Avrupa kupalarında Türk takımlarına karşı Stade Louis II'de çıktığı beş maçın dördünü kazanan Monaco, Süper Lig'in 25 kez şampiyon olan temsilcisine karşı bu statta oynadığı üç karşılaşmanın ikisinden galip ayrıldı.

Öte yandan Galatasaray, üst üste aldığı rahat galibiyetlerin ardından bu sezon Pocognoli'nin Saint-Gilloise'si karşısında zor anlar yaşadı. Şampiyonlar Ligi'ndeki son mağlubiyetleri, yedi maçlık iç saha yenilmezlik serisinin sona ermesine neden olurken, Sarı-Kırmızılılar Salı günü 2012'den bu yana ilk kez turnuvanın bu aşamasında üst üste deplasman galibiyeti kovalayacak.

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, tüm kulvarlarda oynadığı son beş deplasman maçının dördünden puan çıkardı ancak son iki maçında galibiyet elde edemedi. Bu sezon ligde deplasmanda oynadığı iki maçta da ilk golü atan Sarı-Kırmızılılar, önce Frankfurt'a 5-1 mağlup olmuş, ardından kasım ayı başında Ajax'ı 3-0 yenerek moral bulmuştu. Avrupa kupalarında Ligue 1 temsilcilerine karşı oynadığı son 11 deplasman maçında yalnızca iki galibiyet alabilen Galatasaray, bu süreçte yedi kez mağlup olarak Fransa'da sonuca gitmekte zorlandı.