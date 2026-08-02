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Fırtına'da ayrılık ihtimali güçleniyor! Fırtına'da ayrılık ihtimali güçleniyor! 12:35
G.Saray'dan on numaraya 38 milyon €'luk genç yıldız! G.Saray'dan on numaraya 38 milyon €'luk genç yıldız! 12:04
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Beşiktaş ve G.Saray'ın transfer yarışında sıcak gelişme! Beşiktaş ve G.Saray'ın transfer yarışında sıcak gelişme! 01:16
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