Trabzonspor'un başarılı forveti Paul Onuachu, yalnızca Türkiye'de değil Avrupa'da da adından söz ettirmeye devam ediyor. Nijeryalı golcü; Kane, Mbappe ve Haaland gibi dünya yıldızlarının yer aldığı listeye 8’inci sıradan girmeyi başardı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor formasıyla bu sezon fırtınalar estiren Onuachu, sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da da gündem oldu. 2.01 boyundaki kule; Kane, Mbappe ve Haaland gibi dünya yıldızlarının bulunduğu listeye 8. sıradan giriş yaptı. Listenin en dikkat çeken detayı Nijeryalı forvetin verimliliği oldu. 18 maçta attığı 15 golle listeye giren yıldız, önündeki birçok isimden daha az maça çıkmasına rağmen gol sayısında onları yakalamayı başardı. Onuachu, bu istatistiğiyle maç başına 0.83 gol ortalaması yakalayarak Avrupa'nın en 'bitirici' forvetlerinden biri olduğunu kanıtladı.



53 ŞUTTA 15 GOL ATTI

Onuachu, 5 ve üzeri gol atan futbolcular arasında en yüksek gole çevirme yüzdesine sahip oyuncu oldu. 31 yaşındaki forvet, sezon boyunca çektiği 53 şutun 15'ini gole çevirerek yüzde 28.3'lük dikkat çekici bir başarı oranı yakaladı.



REKOR İÇİN SAHAYA ÇIKIYOR



Fotomaç'ta yer alan habere göre, Onuachu için Fenerbahçe derbisi ayrı önem taşıyor. Nijeryalı forvet gol atarsa, Sörloth ile Bakasetas'ın ulaştığı 33 golü sollayacak. 2.01'lik kule, 2023-24'te ligde 15 kupada 2 olmak üzere 17 gol atmıştı. Bu sezon ligde 15, kupada 1 golü var. Onuachu 45 karşılaşmada bu sayıya ulaşırken, Sörloth 49, Bakasetas ise 122 maçta 33 golü bulmuştu. Zirvede 85 golle Şota bulunuyor. Onu 50 golle Nwakaeme takip ediyor.