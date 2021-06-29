29 Haziran 2021, Salı

RİZESPOR

Çaykur Rizespor Başakşehir'den Cemali Sertel'i kiraladı!

Başakşehir'den Çaykur Rizespor'a transfer!
RİZESPOR
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Giriş Tarihi: 29.06.2021

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir'den Cemali Sertel'i 1 yıllığına kiraladığını açıkladı. | Son dakika transfer haberleri

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir'de forma giyen Cemali Sertel'i kadrosuna kattı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, 21 yaşındaki Cemali Sertel'in 1 yıllığına kiralık olarak transferi için Medipol Başakşehir ile anlaşma sağlandığı belirtildi.

"Cemali Sertel, kulübümüze hoş geldin" ifadesi kullanılan açıklamada, futbolcuya başarı dilendi.

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