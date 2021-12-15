F1 pilotu Lewis Hamilton şövalyelik nişanı aldı!
Formula 1'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth tarafından şövalye unvanına layık görüldü ve nişanını aldı.
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth tarafından şövalye unvanı verilen Formula 1 takımlarından Mercedes'in pilotu Lewis Hamilton, nişanını aldı.
Windsor Kalesi'nde düzenlenen törende, Büyük Britanyalı Hamilton'a nişanını Prens Charles verdi. "Sir" unvanı kazanan 36 yaşındaki Hamilton, motor sporlarındaki başarıları ve katkılarından dolayı bu nişana layık görüldü.
Formula 1'de 7 kez şampiyon olan Hamilton, organizasyonda 103'er kezle en çok yarış ve en çok pole pozisyonu kazanan pilot unvanını elinde bulunduruyor.
Hamilton, 2008'de ilk şampiyonluğunu kazanmasının ardından motor sporlarındaki hizmetlerinden dolayı Britanya İmparatorluk Nişanı'na da layık görülmüştü.
Büyük Britanyalı pilot, Stirling Moss, Jackie Stewart ve Jack Brabham'ın ardından şövalye ilan edilen dördüncü Formula 1 pilotu oldu.
SON YARIŞTA ŞAMPİYONLUĞU VERSTAPPEN'E KAPTIRDI
Büyük Britanyalı pilot, pazar günü Abu Dabi'de koşulan sezonun son yarışında Red Bull pilotu Hollandalı Max Verstappen'e karşı 8. şampiyonluk için mücadele etmişti.
Kazaların, pit stop stratejilerinin damga vurduğu yarışın bitimine 6 tur kala Williams pilotu Nicholas Latifi kaza yapınca piste güvenlik aracı girmiş ve Verstappen yeniden şampiyonluk yarışına dahil olmuştu.
Yarış direktörü Michael Masi, Vestappen'in tur bindirmesi gereken otomobillere güvenlik aracını geçme izni verince iki pilot son turda baş başa kalmış, lastikleri yeni olan Hollandalı pilot yaptığı atakla kariyerinin ilk şampiyonluğuna uzanmıştı.
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