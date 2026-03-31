Kosova - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? TV8 canlı yayın bilgileri merak ediliyor. Türkiye A Milli Futbol Takımı, zorlu deplasmanda sahaya çıkacak. 31 Mart Salı günü oynanacak karşılaşma saat 21.45’te başlayacak ve TV8 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Maçın şifresiz olması, futbolseverler için büyük avantaj sağlıyor. TV8 HD izle seçenekleriyle milli maç heyecanını canlı takip edebilir, bu kritik mücadeleyi kaçırmadan izleyebilirsiniz.

A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde deplasmanda Kosova ile karşı karşıya geliyor. "Tamam mı, devam mı?" niteliği taşıyan bu dev randevuda kazanan taraf doğrudan Dünya Kupası biletini cebine koyacak. Futbolseverler ise "Kosova-Türkiye maçı şifresiz mi?", "Milli maç hangi kanalda, saat kaçta?" sorularına yanıt arıyor. İşte Priştine'de oynanacak tarihi maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri...

KOSOVA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 Dünya Kupası play-off final mücadelesi olan Kosova-Türkiye maçı, 31 Mart 2026 Salı (Bugün) günü oynanacak. Kosova'nın başkenti Priştine'deki Fadil Vokrri Stadyumu'nda gerçekleşecek olan bu kritik karşılaşma, Türkiye saati ile 21.45'te başlayacak. Ay-Yıldızlı ekibimiz, 24 yıllık Dünya Kupası hasretine son vermek için sahaya çıkıyor. Yarı finalde Romanya'yı eleyerek finale yükselen milliler, Kosova engelini de aşarak ABD, Meksika ve Kanada ortaklığında düzenlenecek dev turnuvada yer almayı hedefliyor.

KOSOVA-TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA? (ŞİFRESİZ Mİ?)

Milli heyecan, her zaman olduğu gibi şifresiz ekranlarda olacak. Kosova-Türkiye maçı TV8 kanalından canlı ve naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı aynı zamanda dijital platform Exxen üzerinden de takip etmek mümkün olacak.

MAÇIN HAKEMİ

Kritik mücadeleyi İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver yönetecek. Maçın 90 dakikasının berabere bitmesi durumunda 15'er dakikalık iki uzatma devresi oynanacak. Eşitliğin yine bozulmaması halinde ise Dünya Kupası'na gidecek takımı seri penaltı atışları belirleyecek.

MUHTEMEL 11'LER