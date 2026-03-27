Kosova Başbakanı'ndan Türkiye maçı için dev prim!

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde A Milli Takımımız ile karşılaşacak Kosova'da Başbakan Albin Kurti maç için dev bir prim belirledi. İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımımız, 2026 Dünya Kupası'nda yer alabilmek adına play-off finalinde Kosova'ya konuk olacak.

Kritik öneme sahip karşılaşma öncesinde Kosova Başbakanı Albin Kurti, milli takımı için dev bir prim belirledi. Kurti, Kosova Milli Takımı'nın Dünya Kupası'na kalması halinde futbolcular ve teknik heyete 1 milyon Euro prim verileceğini açıkladı.

Play-off yarı finalinde Slovakya'yı 4-3'lük skorla geçen Kosova, finalde rakibimiz olmuştu. Kurti, Slovakya maçında da 500 bin Euro prim belirlemişti.

Dünya Kupası biletinin sahibini bulacağı Kosova-Türkiye karşılaşması 31 Mart Salı günü saat 21.45'te Fadil Vokrri Stadyumu'nda oynanacak.