Fenerbahçe'de flaş Asensio kararı! Talipleri artıyor...
Fenerbahçe'nin kilit isimlerinden Marco Asensio'ya Avrupa'dan artan ilgi sonrası yönetim, yıldız oyuncunun geleceğiyle ilgili yol haritasını belirledi. İşte detaylar...
Yayın Tarihi: 27.03.2026 - 06:41
Sezon başında Paris Saint-Germain'den kadroya katılan Marco Asensio sergilediği performansla herkesi kendisine hayran bırakırken, İspanyol kulüplerinin de radarına girdi.
Başkan Atletico Madrid olmak üzere; Villarreal, Real Sociedad, Mallorca, Real Betis, Sevilla ve Celta Vigo, tecrübeli on numaranın menajerine durumunu sordu.
Fotomaç'ın haberine göre Asensio'nun menajeri de Fenerbahçe yönetimine bu ilgilerden bahsetti. Ancak Fenerbahçe yönetimi, oyunun menajerine; "Teklif getirmeyin, Asensio satılık değil" mesajını iletti.