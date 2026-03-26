2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Yarı Finali maçında A Milli Futbol Takımımız ile Romanya karşı karşıya geldi.

Tek maç eleme usulüne göre oynanan maçta Bizim Çocuklar, Dolmabahçe'de ağırladığı Romanya'yı 1-0 mağlup ederek finale yükseldi.

Maçın golü, 53. dakikada Arda Güler'in asistiyle Ferdi Kadıoğlu'dan geldi.

RAKİP SLOVAKYA VEYA KOSOVA

Bu sonuçla birlikte A Milli Futbol Takımımız, Slovakya ile Kosova arasında oynanacak maçın galibiyle yapılacak final müsabakasına katılmaya hak kazandı. Slovakya/Kosova-Türkiye, 31 Mart Salı günü karşı karşıya gelecek.

DÜNYA KUPASI'NA KATILMAMIZ HALİNDE RAKİPLERİMİZ

Türkiye, final maçını kazanması halinde Dünya Kupası gruplarında Paraguay, ABD ve Avustralya ile karşılaşacak.

BAKAN BAK, TÜPRAŞ STADI'NDA

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye-Romanya mücadelesini Tüpraş Stadı'nda takip etti.

Bakan Bak, mücadeleyi Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'yla birlikte izledi.

TRİBÜNLERE BAYRAK DAĞITILDI

Karşılaşma öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Tüpraş Stadı'ndaki koltuklara Türk bayrağı bırakıldı.

A Milli Futbol Takımı'nı desteklemek için tribündeki yerlerini alan taraftarlar, maçtan önce bayrakları sallayarak marşlara eşlik etti.

Romanya mücadelesi için Tüpraş Stadı'na gelen mehter takımı, karşılaşma öncesinde çaldığı marşlarla taraftarları coşturdu.

TÜPRAŞ STADI'NDA 4,5 YIL SONRA MİLLİ MAÇ HEYECANI

Beşiktaş'ın maçlarına ev sahipliği yapan Tüpraş Stadı'nda 4,5 yıl sonra milli maç heyecanı yaşandı.

Son olarak 1 Eylül 2021 tarihinde Karadağ karşısında bu statta sahaya çıkan A Milli Futbol Takımı, karşılaşmadan 2-2'lik ayrılmıştı.

MAÇTAN DAKİKALAR

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde oynanan Türkiye-Romanya maçının ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

23. dakikada mücadelenin ilk önemli gol pozisyonunu Romanya yakaladı. Bancu'nun soldan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Hagi, vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak, İsmail Yüksek'e çarparak kornere çıktı.

32. dakikada A Milli Futbol Takımı gole yaklaştı. Sol kanatta Ratiu'dan topu kapan Kenan Yıldız, ceza sahasına girdikten sonra Arda Güler'i gördü. Arda'nın ceza yayı önünde bekletmeden çıkardığı şutta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

İki takımın da fazla pozisyona giremediği karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

53. dakikada sağ tarafta topu alan Arda, ceza sahasına koşu yapan Ferdi'ye uzun pasını aktardı. Kale önünde topu kontrol eden Ferdi'nin vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0



56. dakikada sağ taraftan yapılan ortaya arka direkte yükselen Mihaila, kafayla kale önüne pasını indirdi ancak Birligea'dan önce Abdülkerim topu uzaklaştırdı. Pozisyonun devamında ceza sahası sol çaprazında Abdülkerim'in uzaklaştırdığı topa Hagi'nin vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.



59. dakikada Ferdi'nin uzaktan şutunda savunmadan seken top ceza sahası sol çaprazındaki Hakan'ın önüne düştü. Hakan'ın yakın direğe vuruşunda meşin yuvarlak dışarıya gitti.



61. dakikada Ferdi'nin pasında topla buluşan Kenan Yıldız'ın ceza sahası sol çaprazdan şutunda meşin yuvarlak üst direğe çarpıp oyun alanını terk etti.



72. dakikada Kenan ile yaptığı verkaç sonrası ceza sahası sol çaprazından Arda'nın sert şutunda kaleci Radu meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.



77. dakikada sağ taraftan ön direğe kullanılan kornerde savunmanın uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Mihaila'nın sağ çaprazdan uzak direğe şutunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.

