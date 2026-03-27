2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Türkiye A Milli Futbol Takımı ile Kosova Millî Futbol Takımı karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin merakla beklediği Kosova - Türkiye maçının tarihi, saati ve yayın bilgileri gündemdeki yerini aldı. Kritik mücadele, Kosova'da oynanacak olup maçın hangi kanalda yayınlanacağı da sporseverler tarafından araştırılıyor. Dünya Kupası yolunda büyük önem taşıyan karşılaşmanın tüm detayları yakından takip ediliyor. Peki, Kosova Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Detaylar haberimizde...

KOSOVA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

Dünya Kupası play-off final mücadelesi, 31 Mart 2026 Salı günü gerçekleştirilecek.

KOSOVA - TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Kritik karşılaşma Türkiye saati ile (TSİ) 21.45'te başlayacak.

KOSOVA - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Milli maç heyecanı şifresiz olarak TV8 ekranlarında ve dijital platform EXXEN üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.

MAÇ NEREDE VE HANGİ STADYUMDA OYNANACAK?

Zorlu mücadele, Kosova'nın başkenti Priştine'de bulunan Fadil Vokrri Stadyumu'nda oynanacak.