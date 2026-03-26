Galatasaray'dan Icardi kararı! Yeni sözleşme için yönetimin şartı...
Galatasaray'da sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Mauro Icardi ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Victor Osimhen'in yokluğunda ilk 11'e sabitlenmesi beklenen yıldız golcüye yeni sözleşme için koşulan şart ortaya çıktı. İşte detaylar...
Sarı-kırmızılılar, Trendyol Süper Lig'de milli ara sonrası zorlu bir fikstüre girerken şampiyonluk yolunda en keskin virajda Victor Osimhen'den yoksun kalacak.
Liverpool maçında kolu kırılan ve ameliyat edilen Nijeryalı yıldız, 1.5 ay takımını yalnız bırakacak. Hücumdaki en büyük silahı Osimhen'in yokluğunda teknik direktör Okan Buruk'un, elinde forvette iki alternatifi kaldı: Mauro İcardi ve Barış Alper Yılmaz...
Sabah'ın haberine göre; Milli futbolcunun kanatlardaki müthiş performansını bozmak istemeyen teknik heyet, Arjantinli'yi ilk 11'e monte etmeyi planlarken yönetim de önemli bir hamlede bulundu.
KALAN 8 HAFTA ÇOK KRİTİK
Sezon sonu bitecek sözleşmesi için henüz masaya çağrılmayan İcardi ile sarı-kırmızılı yetkililer, bir görüşme yaptı.
Yönetimin kaptana, "Ligde kalan son 8 haftada sahaya odaklan. Şampiyonluk için sana ihtiyacımız var. Zorlu bir maç trafiğine giriyoruz. Atacağın gollerle takımı şampiyon yap, biz de yeni sözleşme için seninle masaya oturalım" dediği öğrenildi.