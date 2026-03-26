Milli Takım'ın Romanya zaferi dış basında! Arda Güler'e övgüler yağdı
A Milli Takım'ımız ile Romanya, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Milli Takımımız 1-0'lık skorla kazandı. Maç dış basında da manşetlere taşınırken enfes bir asist yapan Arda Güler'e övgüler yağdı.
Yayın Tarihi: 26.03.2026 - 23:31Güncelleme Tarihi: 26.03.2026 - 23:35
Bizim Çocuklar, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Romanya'yı 1-0 mağlup etti ve finale yükseldi. Bu galibiyet yabancı basında da manşetlere taşınırken dış basın, Ferdi'nin attığı golde harika bir asist yapan Arda Güler'e övgüler yağdırdı. İşte yazılanlar...
Goal.com Arda Güler'den rüya gibi asist! Türkiye'nin Dünya Kupası hayali sürüyor.
Yahoo Türkiye final oynayacak! Arda'nın asistinde Ferdi golü attı, Türkiye Dünya Kupası play off finaline çıktı.
Flashscore Güler ve Kadıoğlu ile Türkiye, Romanya'yı yendi ve play-off finaline yükseldi.
Bild Dünya Kupası hayali yaşıyor! Güler'in enfes asistiyle gelen gol Türkiye'yi sevince boğdu.
Reuters Türkiye, Arda Güler'in ilham verdiği galibiyetle Romanya'yı geçerek play-off finaline yükseldi.
Marca Arda Güler ile dünyanın öbür ucuna! Maçı mükemmel bir asistle çözdü; Kadıoğlu da bunu değerlendirerek maçın tek golünü attı.
France 24 Ferdi Kadıoğlu, Türkiye'yi Romanya karşısında zafere taşıdı ve Dünya Kupası'nın eşiğine getirdi.
AS Arda Güler, Türklerin rüyasını canlı tutuyor! Real Madrid'li oyuncunun yaptığı büyülü asist, Kadıoğlu'nun Türkiye'nin tek golünü atmasını sağladı.
Bleacher Report Türkiye, Ferdi Kadıoğlu'nun golüyle Romanya'yı eledi. Dünya Kupası biletine bir galibiyet uzaktalar.
A Bola Kadıoğlu, Türklerin galibiyetini getiren kritik golü attı, Türkiye, Romanya'yı eledi ve 2026 Dünya Kupası'na bir adım daha yaklaştı.
ESPN Türkiye hak ederek finalde. Topa daha fazla sahip olan, daha fazla şans yaratan Türkiye, Arda Güler'in kalite kokan asisti sonrası Ferdi Kadıoğlu ile golü buldu, rakibini eleyerek play off finaline uzandı.
YesScores Türkiye, Romanya'yı tek golle eledi ve şimdi Dünya Kupası hasretini bitirmeye bir adım kaldı.
Record Arda'nın klas asistini Ferdi gole çevirdi, Türkiye, Romanya'yı tek golle eledi.
The Score Vincenzo Montella yönetimindeki Türkiye, Romanya galibiyeti sonrası Dünya Kupası'na daha da yaklaştı.
Blue News Türkiye, Dünya Kupası bileti için hala yarışta.
The Athletic Maçı domine etse de son anlarda birkaç kez yüreği ağzına gelen Türkiye tek golle play off finalinde.
La Gazzetta dello Sport Güler parladı, Kadıoğlu golü attı, Montella'nın Türkiye'si Romanya'yı yenerek play-off finaline yükseldi.
Vavel Arda Güler'in muazzam asisti sonrası Ferdi Kadıoğlu golü attı, Türkiye, Romanya'yı kul payı yendi ve bileti alacak tarafı belirleyecek finale yükseldi.