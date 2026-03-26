Milli Takım'ın Romanya zaferi dış basında! Arda Güler'e övgüler yağdı

A Milli Takım'ımız ile Romanya, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Milli Takımımız 1-0'lık skorla kazandı. Maç dış basında da manşetlere taşınırken enfes bir asist yapan Arda Güler'e övgüler yağdı.