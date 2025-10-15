Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan A Milli Futbol Takımımıza tebrik

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan'ı 4-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımımızı soyunma odasına inerek tebrik etti. Başkan Erdoğan, "Hepinize başarılar diliyoruz. Sağ olun, var olun." ifadelerinde bulundu.