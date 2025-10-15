A Milli Takımımızın, Dünya Kupası Elemeleri 4. maçında Gürcistan'ı 4-1 mağlup ettiği maçın ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, futbolcular ve teknik ekibi tebrik etmek için soyunma odasına indi.
Başkan Erdoğan, "Hepinize başarılar diliyoruz. Sağ olun, var olun." ifadelerinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan'ı 4-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımımızı tebrik etti.📌"Hepinize başarılar diliyoruz. Sağ olun, var olun." https://t.co/JOlobhENy9 pic.twitter.com/im4gHaQKTg— TRT HABER (@trthaber) October 15, 2025