Türkiye 3-2 Polonya (MAÇ SONUCU ÖZET) Filenin Sultanları 3'de 3 yaptı!

Türkiye 3-2 Polonya (MAÇ SONUCU ÖZET) Filenin Sultanları 3'de 3 yaptı!

Filenin Sultanları, FIVB Milletler Ligi 3. maçında Polonya ile kozlarını paylaştı. A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, rakibini 3-2'lik skorla mağlup etti ve turnuvada 3'te 3 yapmayı başardı.

Milli Takım Haberleri Yayın Tarihi: 07.06.2025- 09:54 Güncelleme Tarihi: 07.06.2025- 12:19