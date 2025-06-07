A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız FIVB Milletler Ligi 3. maçında Polonya ile karşı karşıya geldi.
Filenin Sultanları rakibini 3-2'lik skorla mağlup etti.
Ay-yıldızlılar böylece dev turnuvada 3'te 3 yapmayı başardı.
Ay-yıldızlılar, turnuvada ilk maçlarında Fransa'yı 2. maçlarında ise Tayland'ı 3-0'lık skorla mağlup etmişti.
İŞTE SET SONUÇLARI
1. Set Sonucu: Türkiye 25-21 Polonya
2. Set Sonucu: Türkiye 18-25 Polonya
3. Set Sonucu: Türkiye 25-23 Polonya
4. Set Sonucu: Türkiye 22-25 Polonya
Final Seti Sonucu: Türkiye 15-7 Polonya