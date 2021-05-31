31 Mayıs 2021, Pazartesi

MİLLİ TAKIM

Son dakika spor haberi: A Milli Takım hazırlık maçında Gine karşısında! İşte muhtemel 11'ler...

Milliler Gine karşısında! İşte Şenol Güneş'in 11'i...
MİLLİ TAKIM
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Giriş Tarihi: 31.05.2021

hazırlıklarını sürdüren 'ımız hazırlık maçlarına devam ediyor. Milliler Azerbaycan'ı 2-1 yendiği maçın ardından bu kez 'da Gine ile karşı karşıya gelecek. Teknik direktör Şenol Güneş maç öncesi açıklamalarında farklı bir kadro ile sahaya çıkacağını ifade etmişti. İşte Türkiye - Gine maçı muhtemel 11'leri... | Son dakika spor haberleri

Avrupa Şampiyonası öncesi hazırlıklarını sürdüren , ikinci provasına bugün çıkacak. İlk hazırlık maçında Azerbaycan'ı 2-1 mağlup eden ay-yıldızlı ekibimiz, bu kez Gine'yi ağırlayacak. Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak ve TRT Spor'dan yayınlanacak. Hafta başından bu yana tam kadro çalışmalarına devam eden Türkiye, Gine'ye karşı birçok oyuncusunu sahaya sürecek. 30 kişilik kadroyu yarın 26'ya düşürmek zorunda olan A Milli Takım, bu karşılaşmadan sonra 4 ismi kamptan yollayacak.

A Milli Takım, Gine ile bugün oynayacağı özel maçla tarihinde 591. kez sahaya çıkacak. Ekibimiz, 98 yıllık tarihinde 590 maç oynarken; 225 galibiyet, 141 beraberlik, 224 yenilgi aldı.

TÜRKİYE: , , Çağlar, Merih, , Okay, , Mahmut, , Kenan, Burak

GİNE: A. Keita, , I. Conte, Sylla, A. Camara, , M. Camara, L. Keita, , Kaba

İLK RANDEVU

Türkiye, tarihinde ilk kez Gine ile karşı karşıya gelecek. Afrika temsilcileriyle 23 kez rakip olan A Milli Takım, Gine maçıyla birlikte tarihindeki 90. farklı ülkeyle karşılaşmış olacak.

GÜNEŞ'İN 75. MAÇI

Ay-yıldızlı ekibin başında ikinci dönemini yaşayan Şenol Güneş, bugün 75. maçına çıkacak. Güneş, A Milli Takım Teknik Direktörü olarak 53'ü resmi, 21'si özel 74 maçta görev yaptı. Tecrübeli hoca, bu karşılaşmalarda 36 galibiyet, 21 beraberlik ve 17 yenilgi yaşadı. Türkiye, Güneş yönetiminde 118 gol atarken, kalesinde 74 gole engel olamadı.

2021'İN 5. SINAVI

Avrupa Şampiyonası öncesi bugün Gine ile hazırlık karşılaşmasına çıkacak olan A Milli Takım, 2021'deki 5. maçını oynayacak. 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde bu yılın ilk maçında Hollanda'yı 4-2 yenen milliler, daha sonra Norveç'i 3-0 mağlup etmiş, Letonya'yla da 3-3 berabere kalmıştı. Türkiye, Azerbaycan'ı da hazırlık maçında 2-1 yenmeyi başardı. (Fotomaç)

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