Can Borcu yeni bölüm izle - atv Can Borcu 20. bölüm izle

Dramatik hikayesi ve deneyimli oyuncu kadrosu ile daha ilk fragmanıyla tüm diziseverlerin ilgisini üzerine çeken Can Borcu, başarılı bir avukat olan Mehmet'in hikayesini ele alıyor. NTC Medya yapımı dizinin yapımcılığını ise Mehmet Yiğit Alp üstlendi. Sürükleyici hikayesi ve güçlü kadrosuyla bir aile dramı ile derin sırları ele alan Can Borcu, aile bağlarıyla örülü çarpıcı bir hikayeyi ekrana taşıyacak. İşte Can Borcu 20. bölüm bilgileri...

CAN BORCU 20. BÖLÜM İZLE

CAN BORCU YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Handan ve Mehmet'in nikah sabahı, çocuklarının kaldığı gecekondu evinde yaşanan soba zehirlenmesiyle kabusa döner. Defne'nin hayati tehlikesi, tüm aileyi sarsar. Handan yaşananların sorumluluğunu omuzlarında hissederken, Necmiye'nin ağır suçlamalarıyla iyice sarsılır. Evlilik kararını sorgulayan Handan, belki de kavuşamadan ayrılmaya karar verecektir...

Aileyi bir arada tutmaya çalışan Çınar ve Yasemin ise bu çabanın ortasında birbirlerine yakınlaşırlar.

Diğer yandan Emel cephesinde planlar daha da karanlıklaşmaktadır. Ferit'in psikolojisi giderek bozulmakta, Yasemin'in reddiyle öfke ve kırılganlık arasında savrulmaktadır. Emel, oğlunun iyiliği için sözde her şeyi göze alırken, aslında kontrolünü tamamen kaybetmiş bir anne figürü haline gelir. Sude'yi ve Yekta'yı yanına çekerek kurduğu ittifak, sadece Handan ve Mehmet'i değil, onların tüm sevdiklerini hedef almaktadır. Çocuklar hastanede yaşam savaşı verirken, Emel ve ortakları sinsice yeni hamleler yapmaya hazırlanır.

Bu sırada Rüzgar, Defne ve Doğa'nın bu hale gelmesine neden olan planı ortaya çıkarın Çınar ve Yasemin. Handan ve Mehmet ya aile olarak bir arada kalacaklardır ya da çocukların karşı çıktığı bu evliliği bitireceklerdir.

Onlar tüm bu aile olma dengeleri arasında kararlar alırken Yasemin ve Çınar cephesinde her şey hızla ilerler. Artık adını koyacakları bir ilişki başlamıştır ama bilmedikleri bu başlangıcın Çınar'ın sonunu getireceğidir. Ferit artık en karanlık tarafını seçmiştir.

CAN BORCU YENİ BÖLÜM İZLE

CAN BORCU KONUSU NEDİR?

Ayşe'nin hayatta olduğunun ortaya çıkması, tüm dengeleri alt üst eder. Ancak Çınar hakkında ortaya atılan ağır suçlama işleri daha da karmaşık hale getirir. Mehmet, Handan ve Yasemin, bu gidişatı tersine çevirecek bir plan yapar.

Emel, Yekta sayesinde geçici olarak rahat bir nefes alır. Ancak Ferit'in öfkesini ve kontrolsüz hırsını durdurmak imkânsız hale gelmiştir. Yasemin'in Çınar'a yakınlığı Ferit'in dengesini daha da bozar. Tam her şey sarpa sarmışken, Ferit'i sarsacak başka bir gerçekle yüzleşmek zorunda kalır. Emel'in ise tek amacı oğlunu kurtarmak ve onu mutlu etmektir. Artık yeniden ayaklanacaktır Emel.

Her şeyin nihayet düzeldiğini düşünen Mehmet ve Handan, ilişkileriyle ilgili büyük bir adım atar: evlenmeye karar verirler. Ancak çocuklar, bu kez farklı bir şekilde onları sınayacaktır. Tüm engellere rağmen kararlarından dönmeyen çift, nikâh için kolları sıvar. Fakat o sırada Doğa, Defne ve Rüzgar'ı kötü bir son beklemektedir...