Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölümleri ile izleyici ekran başına kilitledi. Fatih Sultan Mehmed'in hayatına odaklanan dizi tarihseverler tarafından da ilgiyle takip ediliyor. Her hafta Salı akşamları yayınlanan Mehmed: Fetihler Sultanı 37. bölüm izleme linki haberimizde...

Mehmed: Fetihler Sultanı yeni sezonuyla izleyici karşısına geçti. Sezon arasında olduğu süre boyunca arama motorlarında sıklıkla araştırılan dizi 37. bölümü ile yayınlanıyor. TRT 1'de Salı akşamları ekrana gelen dizi Fatih Sultan Mehmed'in hayatına odaklanıyor. Mehmet: Fetihler Sultanı 37. bölüm izleme linki ve son bölüme dair detaylar haberimizde...

MEHMED: FETİHLER SULTANI 37. BÖLÜM İZLE

MEHMED: FETİHLER SULTANI GEÇEN HAFTA NELER OLDU?

Mehmed, ordusunu büyük taarruza hazırlarken, iç ve dış dengeler giderek hassaslaşıyor. Mehmed, Çandarlı, Zağanos ve Akşemseddin arasında ince bir denge kurmak zorunda. Toplanacak divanda alınacak kararlar, ordunun motivasyonunu nasıl etkileyecek?

Öte yandan, Mehmed'in surları aşmak için geliştirdiği su kanalı ve lağımcı stratejisi, Çandarlı'yı endişelendiriyor. Mehmed ve komutanları, büyük saldırı öncesinde son hazırlıkları tamamlarken, ordu içinde yeni bir manevi güç beliriyor. Karargâha gelen dervişler ve manevi önderler, askerlerin fetih coşkusunu artırırken, Mehmed'in Akşemseddin ile yapacağı istişare büyük bir merak konusu.

Bizans cephesinde ise Francesco, büyük bir ikilem içinde. Kardeşinin ölümü sonrası öfkesi katlanırken, Konstantinos'un kendisine sunduğu teklif onu hangi yöne çekecek? Türklerle geçmişte kurduğu bağları hiçe sayarak Bizans saflarında mı yer alacak? Demetrios'un Mehmed'e ulaştıracağı istihbarat dengeleri nasıl değiştirecek?

Fetih için geri sayım başlarken, sur kapılarının önünde Sultan Mehmed'in ordusu son emrini beklemekte. Osmanlı ile Bizans askerleri arasında destansı bir çarpışmanın soğuk rüzgarları esmektedir.

Aksiyon, ihanet ve strateji dolu bu bölümde, Mehmed'in aldığı kararlar Konstantiniyye'nin kaderini belirleyecek!