atv ekranlarında yayına başlayan Can Borcu dizisi, yeni bölümüyle izleyicilerden yine tam puan aldı. Avukat Mehmet'in, eşinin ölümünün ardından kızıyla arasındaki bağları yeniden inşa etmek isterken karşılaştığı zorlukları, yasak aşkları, ihtirasları ve içsel çatışmaları anlatan dizinin 5. bölüm fragmanı merak ediliyor. İşte detaylar...

Başrollerini Bülent İnal, Ebru Özkan Saban, Mine Tugay ve Cüneyt Mete'nin paylaştığı atv'nin yeni dizisi Can Borcu, yeni bölümüyle seyircileri ekran başına kilitledi. Aile bağları, yasak ilişkiler, içsel çatışmalar ve kuşaklar arası kopukluk gibi evrensel temaları çarpıcı bir şekilde ele alan dizi, dramatik öyküsüyle diziseverlerin beğenisini topladı.

CAN BORCU GEÇEN BÖLÜMDE NELER OLDU?

Handan eşinin ölümü sonrası içine düştüğü maddi sorunlarla cebelleşir. Çocuklarının okul ücretini ödemekte zorlanan Handan, Emel'in saldırılarına da göğüs germek zorunda kalır.

Defne, Emel'in manipülasyonlarına gelir ve annesine cephe alır. Doğa'nın gün geçtikçe babasıyla arası düzelmektedir. Yıllar sonra onarılan baba kız ilişkisi Mehmet'in sırrının ortaya çıkması ile geri dönülemez bir yere mi savrulacaktır?

Rüzgar, kazanın videosuna karşılık kendisinden istenen parayı toplamaya çalışır. Parayı verdikten sonra elde edeceği şey düğümün çözülmesini sağlayacak mıdır? Rüzgar'a videoyu gönderen kişinin kimliği herkesi şoka uğratacaktır.

Çınar nihayet babasıyla yüzleşir ve tesadüf eseri tanıştığı Yasemin'le de soğuk bir başlangıç yapar. Ferit ve Yasemin'in gerilen ilişkisi denkleme Çınar'ın da girmesiyle yeni bir boyut mu kazanacaktır?

Mehmet'in vicdani sorgulamaları gittikçe derinleşir ve bir karar verir. Handan'ın karşısına çıkar ve ona kocasının ölümüyle ilgili bütün gerçeği anlatır.

Gerçeği öğrenen Handan şimdi ne yapacaktır?