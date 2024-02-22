atv'nin sevilen dizisi Aldatmak, 60. bölümü ile izleyicilerin karşısına çıkacak. Her bölümü ile büyük beğeni toplayan Aldatmak, yeni bölümde yine izleyicileri ekrana kilitleyecek. İşte Aldatmak 60. yeni bölüm fragmanı ve detayları...

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Aldatmak 60. bölüm fragmanı izle

atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Aldatmak dizisi, 60. bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin ekranlara gelecek olan 60. bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. İşte Aldatmak 60. bölüm bilgileri...

ALDATMAK SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Vurulan arkadaşlarını hastaneye götüren Tolga ve Oylum'un aynı ortamda bulundukları ortaya çıkınca; Kahraman kıskanç yüzünü gösterir. Bu sırada geçmişi karanlıkta tutmaya çalışan Mualla, Zennure ile sarsıcı bir yüzleşme yaşar.

Güzide oğlunu bulmak için yeni bir adım atarken, Tarık da Eşmeli'ye yaptığı yolculukta ona eşlik eder. Selin'in tedavisinde ilerleme kaydedilirken Serra'nın hamlesiyle Kaşifoğlu ailesinin kaderi değişecektir.

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Aldatmak 60. bölüm fragmanı izle