SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU 14 OCAK 2024 - Survivor dokunulmazlık hangi takımın oldu?

Survivor All Star 2024, 14 Ocak Pazar günü dokunulmazlık oyunuyla ekranlara geldi. Kıyasıya rekabette SMS kaldırıldı ve yarışmacılar sadece başarılarıyla final yoluna kadar gidebilecek. Peki, 14 Ocak Survivor Dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? Eleme adayı kim oldu? İşte 14 Ocak Pazar Survivor'da yaşananlar ve kazanan takım...

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 15.01.2024- 01:21 Güncelleme Tarihi: 15.01.2024- 01:21