Başrollerini Deniz Baysal, Devrim Özkan, Berk Hakman ve Erkan Kolçak Köstendil'in paylaştığı ve kadrosuyla olduğu kadar etkileyici konusuyla da diziseverlerin ilgi odağı olan Ne Gemiler Yaktım, 3. bölümüyle ekrana geliyor. Dizinin 18 Aralık Pazartesi günü yayınlanacak yeni bölümü hakkında arama motorlarında 'Ne Gemiler Yaktım ilk bölüm izle SHOW TV | Ne Gemiler Yaktım 3. bölüm full izle' sorgulamaları yapılıyor. Detaylar haberimizde...

Show TV ekranlarında yayına giren Ne Gemiler Yaktım dizisi, en çok izlenenler listesinin ilk sıralarına talip olarak yayın hayatına başladı. Başrollerini Deniz Baysal, Devrim Özkan, Berk Hakman ve Erkan Kolçak Köstendil gibi başarılı isimleri buluşturan Ne Gemiler Yaktım'ın ilk bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında 'Ne Gemiler Yaktım ilk bölüm izle SHOW TV | Ne Gemiler Yaktım 3. bölüm full izle' sorgulamaları yapıyor. İşte detaylar...

Ne Gemiler Yaktım 3. bölüm izlemek için tıklayın...

NE GEMİLER YAKTIM 3. BÖLÜM ÖZETİ

Kızı Rengin hastalandığı için zor anlar yaşayan Yasemin'in çaresizliği ekrana gelirken, Fidan'ın şık bir şekilde Rutkay'la birlikte davete katılması dikkat çekiyor. Rutkay'ın Yasemin'e kuryelik yapmayı teklif etmesi izleyiciyi şaşırtırken, Halil'in öldüğünü öğrenen Toprak'ın yaşadığı öfke gerilimi artırıyor. Rutkay'ın Yasemin'e kuryelik teklif ettiği gerilim dolu sahnede Rutkay, tarihi eser bir madalyonu, elindeki görüntüleri silmek karşılığında Yasemin'den yurt dışına kaçırmasını istiyor. İkili arasında yaşanacak bu çarpıcı konuşma sonrası neler olacağı merakla bekleniyor.

Yasemin'in Fidan'ı Rutkay'a vermesiyle hayal kırıklığı ve çaresizlik içerisinde kalan Fidan konağa geri dönerken Yasemin vicdanıyla baş başa kalmıştır. Rutkay'ın Fidan'a karşı olan değişimi herkesi şaşırtır. Yasemin Rutkay'ın tehdidi karşında ve bulunduğu zor durum nedeniyle kaçacak yeri kalmayınca Rutkay'ın tehlikeli teklifini kabul etmek zorunda kalır. Toprak kaçakçılıkta ulaştığı ismin peşine düşünce Yasemin ile yolları bir kez daha hiç beklemediği bir yerde kesişir.

Ne Gemiler Yaktım 3. bölüm izlemek için tıklayın...

NE GEMİLER YAKTIM KONUSU

Annelikten başka hiçbir ortak noktaları olmayan Yasemin ve Fidan'ın yollarının kesişmesiyle başlayan 'Ne Gemiler Yaktım', iki kadının birbirinden destek alarak hayatta kalma mücadelelerine seyirciyi ortak edecek. Fidan'ın geride bıraktığı karanlık bir adam olan kocası Rutkay ile Rutkay'ın pis işlerini açığa çıkartmak için uğraşan baş komiser Toprak ise Yasemin ve Fidan'ın hayatlarını tamamen değiştirecek noktada yer alacaklar.

NE GEMİLER YAKTIM OYUNCULARI