MASTERCHEF ALL STAR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? 1 Aralık MasterChef All Star ödül oyununu kazanan belli oldu
Ekranların en sevilen yarışma programlarından MasterChef All Star'da heyecan tüm hızıyla devam ediyor. MasterChef All Star'ın 1 Aralık Cuma günü yayınlanan son bölümünde ödül oyunu oynandı. Yarışmacılar, ödül oyunu için kıyasıya bir mücadele verirken ödülü kazanan isim de belli oldu. Peki, MasterChef All Star'da ödül oyununu kim kazandı? Yanıtı haberimizde...
Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 02.12.2023- 01:21 Güncelleme Tarihi: 02.12.2023- 01:21
MASTERCHEF ÖDÜL OYUNU | Ekranların sevilen yarışma programlarından MasterChef'te heyecan tüm hızıyla sürüyor. MasterChef All Star'ın 1 Aralık Cuma günü yayınlanan bölümünde günün ürünü "kestane" oldu. Tüm yarışmacılar kestane ile çeşitli yemekler ortaya çıkardı. Peki, MasterChef'in 1 Aralık Cuma günü yayınlanan yeni bölümünde ödül oyununu kim kazandı? İşte yanıtı...
MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
MasterChef'in 1 Aralık Cuma gününde yarışmacılardan EREN ödül oyununu kazanan isim oldu.