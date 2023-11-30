📺 Sakla Beni 5. Bölüm izle - Sakla Beni STAR TV 30 Kasım yeni bölüm izle - Sakla Beni son bölüm dizi izle

Star TV ekranlarının sevilen dizisi Sakla Beni, oyuncu kadrosu ve konusuyla beğeni topladı ve dikkatleri üzerine çekti. Dizinin 5. bölümü izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Yapılan sorgularda, Sakla Beni yeni bölümü izle, Sakla Beni son bölüm izle, Sakla Beni dizisi Star TV izle gibi ifadelerle araştırma yapılıyor. İşte Sakla Beni dizisinin yeni bölümü...

Star TV ekranlarından izleyiciyle buluşan Sakla Beni dizisinde heyecan dorukta. Sakla Beni'in 30 Kasım Perşembe günü ekranlara gelecek 5. bölümünde neler yaşandığı izleyiciler tarafından merak ediliyordu. Başrollerini Uraz Kaygılaroğlu ve Cemre Baysel'in paylaştığı Sakla Beni dizisinin yeni bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında 'Sakla Beni STAR TV son bölüm' sorgulaması yapıyor. İşte Sakla Beni son bölüm bilgileri...

Sakla Beni 5. YENİ BÖLÜM İZLE

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SAKLA BENİ 5. BÖLÜM KONUSU

İncila'nın Mete'ye attığı tokadı gören Naz büyük bir şaşkınlık yaşarken, zor bir durumda kalan ikili Naz'a ve ev halkına en uygun açıklamayı yapmaya çalışır. Bu son gelişme tüm şimşekleri İncila'nın üstüne çekerken, Naz'ın tüm gücüyle onun arkasında durması İncila'nın yaşadığı suçluluk duygusunu daha da artırır.

İncila ve Mete git gide daha büyük bir çıkmaza girerken, kızını İncila'dan uzak tutmak isteyen Filiz, Müberra ile sorunu çözecek bir plan için harekete geçer. Bu planı halasından öğrenen İncila, içine sıkıştığı çıkmazdan kurtulabilmek için mücadele ederken yanlış birine güvendiğinin farkında değildir.

Düğün günü Filiz'in ani hamlesiyle herkes için içinden çıkılmaz hale gelirken, İncila'nın bir kaçış planı peşinde olduğunu öğrenen Mete onunla yüzleşir. İncila tüm suçlamalarına rağmen Mete'nin karşısında dik durmaya çalışırken bu sefer zor bir karar vermesi gereken kişi Mete olacaktır.

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