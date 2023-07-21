WALDEMAR ANTON KİMDİR? | Waldemar Anton kaç yaşında? Hangi takımda ve pozisyonda oynuyor? Biyografisi ve kariyeri...

WALDEMAR ANTON KİMDİR? | Waldemar Anton kaç yaşında? Hangi takımda ve pozisyonda oynuyor? Biyografisi ve kariyeri...

Ülkemizde ve dünyada transferin gözde isimlerinden biri olan Kolombiyalı yıldız isim Waldemar Anton ile ilgili tüm detaylar merak konusu oldu. Futbolseverler detayları arama motorları ve sosyal medyada araştırılıyor. Peki, Waldemar Anton kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar...

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 21.07.2023- 14:30