AİLE 11. BÖLÜM İZLE | Show TV ekranlarının yeni dizisi Aile, ilk bölümüyle ekrana geldi. Serenay Sarıkaya ile Kıvanç Tatlıtuğ'u yıllar sonra aynı yapımda buluşturan, yapımcılığını Kerem Çatay'ın üstlendiği Ay Yapım imzalı dizinin yönetmen koltuğunda ise Ahmet Katıksız oturuyor. Tutku dolu bir aşk hikayesini konu edinen dizinin 11. bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında 'Aile 11. bölüm izle, SHOW TV Aile ilk bölüm full izle - Aile dizisi canlı izle 11. bölüm tek parça' sorgulamaları yapıyor. İşte Aile dizisi 11. bölüm bilgileri...

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AİLE DİZİSİ 11. BÖLÜM KONUSU

Soykanların karşısında artık babasına dönüşmüş bir Aslan vardır. Bundan sonra hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını bilen Aslan, Devin'i kendinden korumak için ona köprüden önceki son çıkışı gösterir. Bundan sonra hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını bilen Aslan, Devin'i kendinden korumak için ona köprüden önceki son çıkışı gösterir. Devin ya ardına bile bakmadan bu aileden uzaklaşacak ya da Aslan'la kalıp bu ailenin bir parçası olacaktır. Devin'in bir karar vermesi gerekmektedir. Diğer taraftan Hülya da oğlunun gözünü kararttığını anlar ve İlyas'la girecekleri savaşı önlemek için harekete geçer. İlyas'ın karşısına çıkıp ona tüm gerçekleri anlatan Aslan, iki aile arasındaki savaşı başlatırken; İlyas, Soykanların hayatını cehenneme çevirmeye and içer. Ağına ilk düşenler ise Hülya ve Devin olacaktır. Ailesini korumak isteyen Hülya, İlyas'ın kapısını çalar. Soykanların geçmişiyle ilgili büyük sırrı bilen İlyas ise ailesine dokunmama karşılığında Hülya'yı hayatının en zor seçimini yapmaya mecbur bırakır. Ati'nin ölümünden sonra polis soruşturması başlatılır. Devin başta olmak üzere tüm ailenin olay gecesiyle ilgili yalan ifade vermesi gerekirken; Devin, Soykan olmanın gerçekleriyle sert bir şekilde yüzleşmeye devam eder. Acaba Devin, tüm yaşadıklarından sonra ailenin yanında kalıp yalan ifade mi verecektir? Yoksa gemileri yakıp bütün aileyi karşısına mı alacaktır? İlyas'ın kendisini mecbur bıraktığı seçim karşısında Hülya, herkesin kaderini etkileyecek bir karar alırken; İlyas bu kararın üzerine asıl hamlesini yapmak için hareket geçer. Yusuf Soykan'ın ölüm yıldönümünde yaşanacak büyük bir olay, Soykanları ölümle burun buruna getirecektir.

AİLE DİZİSİ KONUSU

Kıvanç Tatlıtuğ'un Aslan'a, Serenay Sarıkaya'nın da Devin karakterine hayat vereceği dizi, varlıklı bir aile olan Soykanlar'ın başına geçen Aslan'ın, kendisiyle aynı yerden yaralı psikolog Devin'le tanışmasıyla aile içinde değişen dengeleri, gelişen olayları ve 'aile' kavramının en tartışmalı yönlerini ele alacak.

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