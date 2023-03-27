Senaryosunu Özgür Evren Heptürk'ün kaleme aldığı yönetmen koltuğunda ise Emre Kabakuşak'ın oturduğu Bir Küçük Gün Işığı dizisi, ilk bölümünden itibaren seyircilerin ilgisini kazandı. Her Pazartesi günü atv ekranlarında yayınlanan dizinin 27 Mart Pazartesi günü izleyicisiyle buluşacak bölümü hakkında arama motorlarında araştırılan Bir Küçük Gün Işığı 27. Bölüm FULL İZLE - atv Bir Küçük Gün Işığı yeni bölüm TEK PARÇA FULL HD izle konularını haberimizde derledik.

Atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Bir Küçük Gün Işığı dizisi, 27. bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin 27 Mart Pazartesi günü yayınlanacak 27. bölümünde neler yaşandığı merak ediliyor. İşte Bir Küçük Gün Işığı 27. bölüm bilgileri...

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BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI 27. BÖLÜM KONUSU

Elif, Yasemin'in sözleri üzerine Fırat'ın, Cemil'in öz oğlu olmadığını düşünmeye başlar. Bir olasılık da olsa emin olmadan Fırat'a bir şey söylememeye kararlıdır. Elif araştırmaya başlar ve Cemil'den dinlediği tanışma hikayesini, Ümran'dan duyunca bambaşka hikayeler olduğunu fark eder. Fırat'ın öz babası, Kenan'ın bıraktığı mektubu bulmasıyla şüpheleri daha da artar ve Ümran'la yüzleşir. Bu sırada Fulya ve Alper evlendikten sonra yaşamak istedikleri hayatla ilgili ters düşüp ayrılığın eşiğine gelirler. Gülümser ve Eşref olaya el atar. Barıştırmak için çıktıkları yolda bu defa da onlar ters düşüp kavga ederler. Dila yeni biriyle tanışır ve adama yakın olabilmek için kendi hakkındaki gerçekleri çarpıtır. Yasemin, Ümran'ın, Cemil'in yemeklerine bir baharat karıştırdığını görür, ona engel olmak isterken Ümran'ı karşısına almış olur. Ümran, Yasemin'e tuzak kurup onu susturur. Elif bunu fark eder ve Fırat'a gerçekleri, öz babasının Cemil olmadığını anlatmaya karar verir.

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Yönetmen: Emre Kabakuşak

Hikâye ve Senaryo: Özgür Evren Heptürk

Oyuncular: Seray Kaya (Elif), Berk Oktay (Fırat), Esra Dermancıoğlu (Ümran), Tuğçe Açıkgöz (Dila), Şeyma Korkmaz Mete (Sude), Azra Aksu (Güneş), Güneş Hayat (Mehveş) , Yılmaz Bayraktar (Yılmaz) , Beran Kotan (Alper), Gizem Ünsal (Fulya) ve Yiğit Yapıcı (Hakan).

Bir Küçük Gün Işığı dizisi 27. bölüm izlemek için tıklayın

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