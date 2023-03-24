TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı dizisinde heyecan dorukta. Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı yeni bölümüyle 24 Mart Cuma günü ekranlara geldi. Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı 11. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyordu. İşte Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı son bölüm bilgileri.

Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı TÜM BÖLÜMLERİ

Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı 11. BÖLÜM İZLE

BARBAROS HAYREDDİN: SULTANIN FERMANI 11. BÖLÜM ÖZETİ

Barbaros Hayreddin, İstanbul'a gelmiştir… Oyuna gelerek batırdığı Fransız gemisi sebebiyle aranmaktadır. Her şeyin arkasında Kemankeş Paşa'nın olduğunu düşünen Barbaros Seyyare hatun ile Kemankeş Paşa' nın evleneceği haberini alır. Seyyare ve Nazife hakim karşısına çıkmaya hazırlanmaktadırlar. Kendilerini mahkemede bir sürpriz beklemektedir… Barbaros Hayreddin, Kanunu Sultan Süleyman ile görüşüp kendini temize çıkarmasını ister. Barbaros, bütün kışlaları özel bir izinle tek tek gezer. Kaçırılan topların hangi kışladan kaçırıldığını tespit etmek için her tarafı arayan Barbaros Hayreddin, Mia De Luna'nın kurduğu bombalı düzeneğe doğru gitmektedir. Mahkeme başlar… Kardeşini kurban vermek istemeyen Ayas Paşa yeni bir iddia ile ortaya çıkar. Kemankeş Paşa, kereste ticaretinde bazı usulsüzlükler yapmıştır. Seyyare'nin beraat edeceğini, Şahsuvar'ın yakalanacağını düşünen Kemankeş Paşa hapse girecektir ki herkesi şok edecek büyük bir plan yapmıştır. Barbaros, top meselesinin peşinden giderken Mia De Luna ile karşı karşıya gelir. Barbaros Hayreddin Mia De Luna'nın bütün işlerin arkasındaki kişi olduğunu keşfedebilecek midir?

Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı TÜM BÖLÜMLERİ

Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı 11. BÖLÜM İZLE