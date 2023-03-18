atv ekranlarının sevilen dizilerinden Kardeşlerim, 82. bölümüyle seyircisi ile buluştu. Kardeşlerim izleyicileri, dizinin heyecanla beklenen yeni bölümünde neler yaşandığını merak ederken, arama motorlarında Kardeşlerim 82. yeni bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı. Peki, Kardeşlerim'in 82. bölümünde neler yaşandı? Kardeşlerim'in 82. ve yeni bölümüyle ilgili tüm bilgilere haberimizde ulaşabilirsiniz.

Atv ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim, yeni sezonunda yepyeni maceralarla izleyicilerinin beğenisini kazanmaya devam ediyor. Son bölümüyle herkesi meraklandıran dizi, heyecanlı bekleyişleri sona erdirerek izleyicilerine yepyeni maceralar tattırdı. Kardeşlerim izleyicileri, dizinin 18 Mart Cumartesi ekranlara gelen 82. bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Kardeşlerim'in 82. bölüm bilgileri...

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KARDEŞLERİM 82. BÖLÜM KONUSU

"Bu hayatta hep mutlu olursan, hayal edecek başka neyin kalır?"

Orhan'ın Gönül'le yan yana olması şokunu yaşayan Şengül, hızla harekete geçerken, Nebahat ve Doruk'un arasındaki buzlar yavaş yavaş erimeye başlar. Asiye ve Zehra yeni bir işte, birlikte çalışmaya başlar. Gönül, hırsını alamadığı Şengül'e karşı sinsi hamleler yapmaya devam eder. Akif, Suzan'la boşanmamak için her yolu denerken, Orhan ve Şengül'ün herkesi mutluluğa boğan sevindirici kararı, Gönül'ün gözünü iyice döndürür.

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