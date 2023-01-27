1995 yapımı kült film Jumanji'nin devam halkası olan Jumanji Vahşi Orman, bir video oyunu oynamak isteyen 4 kafadarın maceralarını anlatıyor. Oyunun ardından hayatlarının bir daha eskiye dönemeyeceğini fark eden ergenler, oyundan kurtulmanın yollarını ararken fantastik aksiyon türündeki Jumanji Vahşi Orman hakkında arama motorlarında araştırılan JUMANJI filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Jumanji filmi ne zaman çekildi? sorularının cevabını haberimizde derledik.

Jake Kasdan'ın yönetmenliğini üstlendiği ve başrollerini Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart'ın paylaştığı Jumanji Vahşi Orman filmi, sinemaseverlerden tam not almasının ardından televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Fantastik ve aksiyon türündeki sevilen film hakkında arama motorlarında araştırılan Jumanji Vahşi Orman konusu ne? Jumanji Vahşi Orman filminin oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

JUMANJİ VAHŞİ ORMAN KONUSU NE?

Dört sıra dışı arkadaş bir video konsol oyunu bulur. Daha önce kimse bu oyunun adını duymamıştır. Heyecanla oyunu incelemeye başlayan ve oynamaya koyulan dört ergen kendilerini vahşi bir ormanda avatarların bedenlerinin içinde bulurlar. Kısa bir süre sonra Jumanji ile oynadıklarını düşünen çocuklar kendilerinin de bir oyunun içinde olduğunu keşfederler. Sonsuza kadar Jumanji'nin içinde hapsolmamak için hayatlarının macerasını yaşamak zorundadırlar.

JUMANJİ VAHŞİ ORMAN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Dwayne Johnson

Jack Black

Kevin Hart

Karen Gillan

Nick Jonas

Alex Wolff

Madison Iseman

Bobby Cannavale

JUMANJİ VAHŞİ ORMAN NE ZAMAN, NEREDE ÇEKİLDİ?

Havai'nin Honolulu şehrinde çekilen Jumanji: Vahşi Orman filmi 2017 yılında vizyona girdi.